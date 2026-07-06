Fotókon és videókon a Kijevet ért orosz rakéta- és dróntámadás pusztítása

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a rakétatámadás után a mentési munkálatok továbbra is tartanak, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A sérültek közül 27-en kórházi ellátásra szorulnak, köztük három gyermek is, az egyik áldozat pedig a kórházban halt bele sérüléseibe.

A rakétatámadás után a tűzoltók a kijevi Petrivka bolhapiacon keletkezett tüzeket oltották

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / Hans Lucas

A polgármester közlése szerint a tíz kijevi városi kerület közül négyben keletkeztek jelentős károk. Az áldozatok emlékére Kijevben keddre gyásznapot rendeltek el.

Mely városrészeket érte a legsúlyosabb rakétatámadás?

Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb károk a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületben keletkeztek, de a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is rongálódtak meg épületek.

Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság közlése szerint biztonsági okokból korlátozták a vasúti közlekedést Kijev megye egyes szakaszain. A távolsági vonatok kerülő útvonalakon közlekednek, ami késéseket okoz.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg összesen 68 különböző típusú rakétát és 351 drónt indított ukrajnai célpontok ellen.

A kijevi Petrivka bolhapiac árusai a tűz által megkímélt árukat próbálták megmenteni a támadás után

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / Hans Lucas

Az előzetes adatok alapján az ukrán légvédelem 37 rakétát és 326 drónt megsemmisített. Ennek ellenére 29 rakéta és 18 csapásmérő drón 34 különböző helyszínen célba talált, további 16 esetben pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.