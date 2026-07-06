Fotókon és videókon a Kijevet ért orosz rakéta- és dróntámadás pusztítása

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a rakétatámadás után a mentési munkálatok továbbra is tartanak, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A sérültek közül 27-en kórházi ellátásra szorulnak, köztük három gyermek is, az egyik áldozat pedig a kórházban halt bele sérüléseibe.
A polgármester közlése szerint a tíz kijevi városi kerület közül négyben keletkeztek jelentős károk. Az áldozatok emlékére Kijevben keddre gyásznapot rendeltek el.
Mely városrészeket érte a legsúlyosabb rakétatámadás?
Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb károk a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületben keletkeztek, de a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is rongálódtak meg épületek.
Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság közlése szerint biztonsági okokból korlátozták a vasúti közlekedést Kijev megye egyes szakaszain. A távolsági vonatok kerülő útvonalakon közlekednek, ami késéseket okoz.
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg összesen 68 különböző típusú rakétát és 351 drónt indított ukrajnai célpontok ellen.
Az előzetes adatok alapján az ukrán légvédelem 37 rakétát és 326 drónt megsemmisített. Ennek ellenére 29 rakéta és 18 csapásmérő drón 34 különböző helyszínen célba talált, további 16 esetben pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.
Az ukrán katasztrófavédelem szerint legalább 15 többszintes lakóépület sérült meg. A Pogyilszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső részét közvetlen találat érte, amelynek következtében az épület ötödik emeletéig megsemmisültek a lakások. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között.