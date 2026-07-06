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rakétatámadás

Fotókon és videókon a Kijevet ért orosz rakéta- és dróntámadás pusztítása

16 perce
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Újabb súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost hétfőre virradóra. A rakétatámadás következtében legalább 11 ember életét vesztette, 46-an megsérültek, több lakóépület és infrastrukturális létesítmény megrongálódott, a vasúti közlekedésben pedig korlátozásokat vezettek be.
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rakétatámadásdróntámadásKijevorosz támadás

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a rakétatámadás után a mentési munkálatok továbbra is tartanak, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A sérültek közül 27-en kórházi ellátásra szorulnak, köztük három gyermek is, az egyik áldozat pedig a kórházban halt bele sérüléseibe.

A rakétatámadás után a tűzoltók a kijevi Petrivka bolhapiacon keletkezett tüzeket oltották Firefighters are putting out small fires at the Petrivka flea market caused by Russian missile strikes on 15 June 2026 in Kyiv, Ukraine. During the night of 15 June, Russia launched 70 missiles and 611 drones at Ukraine, killing 11 people, including five in Kyiv, and injuring 53, including 35 in Kyiv. Les pompiers s emploient a eteindre les petits incendies qui se sont declares au marche aux puces de Petrivka a la suite des frappes de missiles russes, le 15 juin 2026, a Kiev, en Ukraine. Au cours de la nuit du 15 juin, la Russie a lance 70 missiles et 611 drones sur l Ukraine, faisant 11 morts, dont cinq a Kiev, et 53 blesses, dont 35 a Kiev. (Photo by Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas via AFP)
A rakétatámadás után a tűzoltók a kijevi Petrivka bolhapiacon keletkezett tüzeket oltották
Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / Hans Lucas

A polgármester közlése szerint a tíz kijevi városi kerület közül négyben keletkeztek jelentős károk. Az áldozatok emlékére Kijevben keddre gyásznapot rendeltek el.

Mely városrészeket érte a legsúlyosabb rakétatámadás?

Az ukrán főügyészség tájékoztatása szerint a legsúlyosabb károk a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületben keletkeztek, de a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is rongálódtak meg épületek.

Az ukrán katasztrófavédelem szerint legalább 15 többszintes lakóépület sérült meg. A Pogyilszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső részét közvetlen találat érte, amelynek következtében az épület ötödik emeletéig megsemmisültek a lakások. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között.

Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság közlése szerint biztonsági okokból korlátozták a vasúti közlekedést Kijev megye egyes szakaszain. A távolsági vonatok kerülő útvonalakon közlekednek, ami késéseket okoz.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg összesen 68 különböző típusú rakétát és 351 drónt indított ukrajnai célpontok ellen.

A kijevi Petrivka bolhapiac árusai a tűz által megkímélt árukat próbálták megmenteni a támadás után Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / Hans LucasVendors at the Petrivka flea market attempt to salvage goods and items spared by a fire caused by Russian missile strikes on 15 June 2026 in Kyiv, Ukraine. During the night of 15 June, Russia launched 70 missiles and 611 drones at Ukraine, killing 11 people, including five in Kyiv, and injuring 53, including 35 in Kyiv. Des commercant du marche aux puces de Petrivka tentent de recuperer des biens et objets epargnes par un incendie provoque par des frappes de missiles russes, le 15 juin 2026, a Kiev, en Ukraine. Au cours de la nuit du 15 juin, la Russie a lance 70 missiles et 611 drones sur l Ukraine, faisant 11 morts, dont cinq a Kiev, et 53 blesses, dont 35 a Kiev. (Photo by Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas via AFP)
A kijevi Petrivka bolhapiac árusai a tűz által megkímélt árukat próbálták megmenteni a támadás után
Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG / Hans Lucas

Az előzetes adatok alapján az ukrán légvédelem 37 rakétát és 326 drónt megsemmisített. Ennek ellenére 29 rakéta és 18 csapásmérő drón 34 különböző helyszínen célba talált, további 16 esetben pedig a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.

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