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orosz-ukrán háború

Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban, Odesszában gyásznapot hirdettek – fotók

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Csütörtökre gyásznapot hirdettek Odesszában az orosz hadsereg által rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás áldozatainak emlékére. A rakétatámadások következtében civil infrastrukturális objektumok, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
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orosz-ukrán háborúUkrajnarakétatámadás

Az Odessza egyik közelebbről meg nem nevezett infrastrukturális objektumát ért orosz rakétatámadás következtében négyen meghaltak, további hat ember pedig megsebesült – jelentette Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség.

Men stand outside a residential building damaged in a drone strike in Odesa, Ukraine, on July 6, 2026. The city was targeted with drones, resulting in damage to residential buildings in the Kyivskyi district and a garage cooperative in the Khadzhybeiskyi district. At least one person is reported injured. (Photo by Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Nina Liashonok / NurPhoto via AFP), rakétatámadás
Többen meghaltak a rakétatámadásokban
Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Egy üzemanyagtöltő-állomást is találat ért, ott egy ember sebesült meg - tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzóra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A dél-ukrajnai Herszon megye ellen csütörtökre virradóra és szerda este végrehajtott orosz dróncsapások következtében egy ember meghalt, további öt civil - köztük három mentős - megsebesült.

A young man walks past a building damaged in a drone strike in Odesa, Ukraine, on July 6, 2026. Residential buildings were damaged in the city's Kyivskyi district, and a garage cooperative was hit in the Khadzhybeiskyi district. At least one person is reported injured. (Photo by Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Nina Liashonok / NurPhoto via AFP)
Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Háborús bűncselekmények elkövetése címén előzetes nyomozás indult - közölte a Herszon Megyei Ügyészség sajtószolgálatának Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra két rakétával, valamint 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

A car destroyed in a drone strike stands near damaged garages in Odesa, Ukraine, on July 6, 2026. The city was targeted with drones, resulting in damage to residential buildings in the Kyivskyi district and a garage cooperative in the Khadzhybeiskyi district. At least one person is injured. (Photo by Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Nina Liashonok / NurPhoto via AFP)
Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 72 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban mindkét Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 19 drón célba talált, további 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Akadozik az áramellátás Ukrajnában az éjszakai orosz rakétatámadások miatt

Fennakadások tapasztalhatók az áramszolgáltatásban az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnyipropetrovszk és Herszon megyében, miután keddre virradóra több mint 120 drónt vetett be az orosz hadsereg.

 

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