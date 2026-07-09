Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban, Odesszában gyásznapot hirdettek – fotók

Az Odessza egyik közelebbről meg nem nevezett infrastrukturális objektumát ért orosz rakétatámadás következtében négyen meghaltak, további hat ember pedig megsebesült – jelentette Szerhij Liszaknak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség.

Többen meghaltak a rakétatámadásokban

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Egy üzemanyagtöltő-állomást is találat ért, ott egy ember sebesült meg - tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzóra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A dél-ukrajnai Herszon megye ellen csütörtökre virradóra és szerda este végrehajtott orosz dróncsapások következtében egy ember meghalt, további öt civil - köztük három mentős - megsebesült.

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Háborús bűncselekmények elkövetése címén előzetes nyomozás indult - közölte a Herszon Megyei Ügyészség sajtószolgálatának Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra két rakétával, valamint 94 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 72 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban mindkét Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 19 drón célba talált, további 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

🇺🇦🕯️ ruzzia carried out a Massive morning attack on Kharkiv:



ruzzia attacked the city with missiles and drones.

One of the hits occurred on the roof of a five-story residential building — the upper floors were completely destroyed there. pic.twitter.com/eBJWSLLMSp — Tracey SBUFella 🇬🇧🇺🇦 (@trajaykay) July 9, 2026

Akadozik az áramellátás Ukrajnában az éjszakai orosz rakétatámadások miatt

Fennakadások tapasztalhatók az áramszolgáltatásban az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnyipropetrovszk és Herszon megyében, miután keddre virradóra több mint 120 drónt vetett be az orosz hadsereg.