Emberekkel teli uszodába csapódott egy orosz rakéta Ukrajnában – videó

Orosz rakétatalálat érte Zaporizzsja egyik fedett uszodáját, a támadásban legalább hét ember megsérült. A becsapódás pillanatában az épületben tartózkodók pánikszerűen menekültek a porral és füsttel megtelő létesítményből.

A rakétatámadás előtt többen is úsztak a medencében

Fotó: Twitter/X

A térségben az elmúlt időszakban jelentősen megszaporodtak a drón- és rakétatámadások.

A támadás egy fokozott légi hadműveletekkel jellemezhető időszakban történt, amely tovább növeli a feszültséget a régióban – írja a Crypto Briefing.

A Russian missile slammed into an indoor swimming pool in Zaporizhzhia, Ukraine, while people were swimming inside.



The strike blew a hole through the roof, filling the building with dust and smoke as swimmers scrambled for safety. Ukrainian officials said at least seven people… pic.twitter.com/mD7dn4ecNi — Fox News (@FoxNews) July 2, 2026

A helyi hatóságok szerint a sérülteket ellátták, a károk felmérése pedig jelenleg is tart. Az eset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Rakétacsapás Kijevben

Legalább kilenc ember meghalt, többen – köztük gyerekek – megsérültek, amikor Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított az ukrán főváros ellen csütörtökre virradó éjszaka. A dróntámadás Kijev több kerületét is érintette, a becsapódások nyomán lakóépületek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki, a hatóságok pedig evakuálásokat rendeltek el.