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Meghalt Szilágyi Tibor

orosz-ukrán háború

Emberekkel teli uszodába csapódott egy orosz rakéta Ukrajnában – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Legalább heten megsérültek, amikor orosz rakéta csapódott egy fedett uszodába Ukrajnában. A Zaporizzsját ért rakétatámadás újabb bizonyítéka annak, hogy tovább fokozódnak az orosz légicsapások a térségben.
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orosz-ukrán háborúZaporizzsjarakétacsapás

Orosz rakétatalálat érte Zaporizzsja egyik fedett uszodáját, a támadásban legalább hét ember megsérült. A becsapódás pillanatában az épületben tartózkodók pánikszerűen menekültek a porral és füsttel megtelő létesítményből.

Ukrajna, Zaporizzsja, uszoda, orosz rakétatámadás, dróntámadás
A rakétatámadás előtt többen is úsztak a medencében
Fotó: Twitter/X

A térségben az elmúlt időszakban jelentősen megszaporodtak a drón- és rakétatámadások.

A támadás egy fokozott légi hadműveletekkel jellemezhető időszakban történt, amely tovább növeli a feszültséget a régióban – írja a Crypto Briefing.

A helyi hatóságok szerint a sérülteket ellátták, a károk felmérése pedig jelenleg is tart. Az eset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

Rakétacsapás Kijevben

Legalább kilenc ember meghalt, többen – köztük gyerekek – megsérültek, amikor Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított az ukrán főváros ellen csütörtökre virradó éjszaka. A dróntámadás Kijev több kerületét is érintette, a becsapódások nyomán lakóépületek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki, a hatóságok pedig evakuálásokat rendeltek el.

 

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