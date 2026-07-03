Emberekkel teli uszodába csapódott egy orosz rakéta Ukrajnában – videó

Orosz rakétatalálat érte Zaporizzsja egyik fedett uszodáját, a támadásban legalább hét ember megsérült. A becsapódás pillanatában az épületben tartózkodók pánikszerűen menekültek a porral és füsttel megtelő létesítményből.
A térségben az elmúlt időszakban jelentősen megszaporodtak a drón- és rakétatámadások.
A támadás egy fokozott légi hadműveletekkel jellemezhető időszakban történt, amely tovább növeli a feszültséget a régióban – írja a Crypto Briefing.
A helyi hatóságok szerint a sérülteket ellátták, a károk felmérése pedig jelenleg is tart. Az eset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
Rakétacsapás Kijevben
Legalább kilenc ember meghalt, többen – köztük gyerekek – megsérültek, amikor Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított az ukrán főváros ellen csütörtökre virradó éjszaka. A dróntámadás Kijev több kerületét is érintette, a becsapódások nyomán lakóépületek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki, a hatóságok pedig evakuálásokat rendeltek el.