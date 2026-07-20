Figyelmeztetés érkezett! Egyes oldalakról rendelt ékszerek rákkeltő anyagot tartalmazhatnak

Egy brit vizsgálat szerint az Amazonon és a TikTok Shopban értékesített egyes, rákkeltő ékszerek a megengedett határértéknél jelentősen nagyobb mennyiségű kadmiumot tartalmaznak – számolt be róla a Daily Mail.

A rákkeltő ékszerek között olyan gyűrűket és fülbevalókat is találtak, amelyek kadmiumtartalma többszörösen meghaladta a megengedett határértéket (képünk illusztráció)

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A The Sunday Times vizsgálata során több gyűrűt, fülbevalót és karkötődíszeket küldtek laboratóriumi elemzésre a Birmingham Assay Office-hoz, amely a nemesfémek tisztaságának vizsgálatával foglalkozik.

Az egyik, 925-ös ezüstként hirdetett Amazonos gyűrű a vizsgálatok szerint több mint 92 százalékban kadmiumból állt, ami a brit jogszabályban megengedett érték több mint kilencezerszerese.

Rákkeltő ékszerek jelentek meg több online piactéren

A TikTok Shop egyik kereskedőjénél, a Perform Pearlsnél értékesített karkötők medáljai szintén rendkívül magas kadmiumtartalmúnak bizonyultak. Egyes darabok a jogszabályban meghatározott határérték közel 3300-szorosát tartalmazták.

A vizsgálatot követően a TikTok Shop eltávolította az érintett termékeket, visszahívást rendelt el, az eladót pedig kizárta a platformról a szabályzat megsértése miatt.

Szakértők szerint különösen a fülbevalók adnak okot aggodalomra, mivel a kadmium közvetlenül érintkezhet az átszúrt bőrfelülettel. Emellett fokozott kockázatot jelenthet, ha kisgyermekek a szájukba veszik vagy lenyelik az ilyen ékszereket.

A londoni King's College toxikológusa, Christer Hogstrand szerint a kadmium az egyik legmérgezőbb nehézfém, ezért a vele való érintkezést a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell.

A hatóságok az elmúlt időszakban több, magas kadmiumtartalmú ékszerszállítmányt is lefoglaltak, köztük olyan termékeket is, amelyeket online piactereken értékesítettek.

A vizsgálat nyomán egy független ékszerszakértő is jelezte az Amazonnak, hogy egy 925-ös ezüstként forgalmazott gyűrű valójában több mint 90 százalékban kadmiumból készült. Az Amazon közölte, hogy belső vizsgálatot indított, és megkezdte az érintett termékek eltávolítását. A vállalat hangsúlyozta, hogy minden értékesítőnek be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat és a platform termékbiztonsági előírásait.