Az orvosok választás elé állították: a babáját mentette, most a saját életéért küzd

Az új-zélandi Whakatāne-ban élő édesanya, aki negyedik stádiumú mellrákkal küzd, „nehéz döntést” hozott, és úgy döntött, megmenti gyermekét, miután lesújtó diagnózist kapott.
2025 szeptemberében Zivana Tawhait emlőgyulladással kezelték, de egy biopszia után az orvosok harmadik stádiumú, harmadfokú mellrákot állapítottak meg nála – derül ki a nővére, Carolyn Withers által létrehozott Givealittle-ből.
Az adománygyűjtő oldalon Withers azt írta, hogy Tawhai-nak „nehéz döntést” kellett meghoznia: vagy megszakítja a terhességét a 20. héten, vagy kihordja a babáját, ameddig csak lehet, majd elkezdi a kemoterápiát. Tawhai habozás nélkül úgy döntött, megmenti a gyermekét.
2026. január 20-án a baba koraszülöttként, 34 hetesen született. A baba első néhány hetét inkubátorban töltötte a kórházban, de most már otthon van a család szerető ölelésében, teljesen egészségesen.
Áprilisban Tawhai több műtéten esett át, köztük masztektómián, nyirokcsomó-eltávolításon, valamint 20 daganatot távolítottak el. 2026. május 12-én, további vizsgálatok után Tawhai-nál negyedik stádiumú áttétes emlőrákot diagnosztizáltak. Az édesanya elvállalta, hogy egy TDXD nevű gyógyszert tesztel a daganat növekedésének lassítására. Azt mondta, hogy „hihetetlen erővel” küzd azért, hogy több időt tölthessen szeretteivel.
Az adománygyűjtő oldalt azért hozták létre, hogy segítsék a kis családot a mindennapi költségekben. Tawhai testvére szerint ugyanis az édesanya folyamatosan stresszeli magát azon, hogyan fognak megélni és hogyan fizetik ki a kórházi költségeket. Ezen szeretnének enyhíteni, hogy az anyuka a gyógyulásra tudjon koncentrálni.