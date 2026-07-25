Az orvosok választás elé állították: a babáját mentette, most a saját életéért küzd

Az új-zélandi Whakatāne-ban élő édesanya, aki negyedik stádiumú mellrákkal küzd, „nehéz döntést” hozott, és úgy döntött, megmenti gyermekét, miután lesújtó diagnózist kapott.

A gyermekét választotta a rákkezeléssel szemben

2025 szeptemberében Zivana Tawhait emlőgyulladással kezelték, de egy biopszia után az orvosok harmadik stádiumú, harmadfokú mellrákot állapítottak meg nála – derül ki a nővére, Carolyn Withers által létrehozott Givealittle-ből.

Az adománygyűjtő oldalon Withers azt írta, hogy Tawhai-nak „nehéz döntést” kellett meghoznia: vagy megszakítja a terhességét a 20. héten, vagy kihordja a babáját, ameddig csak lehet, majd elkezdi a kemoterápiát. Tawhai habozás nélkül úgy döntött, megmenti a gyermekét.

2026. január 20-án a baba koraszülöttként, 34 hetesen született. A baba első néhány hetét inkubátorban töltötte a kórházban, de most már otthon van a család szerető ölelésében, teljesen egészségesen.

Áprilisban Tawhai több műtéten esett át, köztük masztektómián, nyirokcsomó-eltávolításon, valamint 20 daganatot távolítottak el. 2026. május 12-én, további vizsgálatok után Tawhai-nál negyedik stádiumú áttétes emlőrákot diagnosztizáltak. Az édesanya elvállalta, hogy egy TDXD nevű gyógyszert tesztel a daganat növekedésének lassítására. Azt mondta, hogy „hihetetlen erővel” küzd azért, hogy több időt tölthessen szeretteivel.

Az adománygyűjtő oldalt azért hozták létre, hogy segítsék a kis családot a mindennapi költségekben. Tawhai testvére szerint ugyanis az édesanya folyamatosan stresszeli magát azon, hogyan fognak megélni és hogyan fizetik ki a kórházi költségeket. Ezen szeretnének enyhíteni, hogy az anyuka a gyógyulásra tudjon koncentrálni.