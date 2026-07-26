"Az a telefonhívás életem végéig kísérteni fog" Refluxnak hitték, 35 évesen az életéért küzd az édesapa

Kegyetlen betegséggel kell megküzdenie egy fiatal édesapának, aki nem tudhatja, hogy látja-e hétéves gyermekét felnőni. A 35 éves férfi első panaszai februárban jelentkeztek, ám ekkor még senki sem sejtette, mekkora a baj. Reflux kínozta, ám az csak jóval később derült ki, hogy egy gyilkos, ekkora már több szervére átterjedt kór támadta meg.

Eleinte azt hitték, reflux kínozza Jamest. Aztán kiderült: negyedik stádiumú rákja van

Fotó: Kennedy News/Tom Bainbridge / Northfoto

Reflux volt az első jel

Az angliai Middlesbrough-ban élő James Bainbridge eleinte refluxra kezdett panaszkodni, majd azt vette észre magán, hogy igen sokat fogyott rövid idő alatt. Sajnos ekkor még a dokik sem gondolták, hogy rákos. Sérvre gyanakodtak, azonban mivel az állapota folyamatosan romlott, valamivel később, áprilisban újabb vizsgálatokat végeztek el, mely kimutatta: egy ritka és agresszív gyomorrák, linitis plastica támadta meg. Az orvosok megállapítása szerint a kór ekkor már négyes stádiumban volt, azaz átterjedt az édesapa több szervére is, és gyógyíthatatlannak minősítették.

James ikertestvére, Tom számolt be arról a The Sun oldalának, milyen érzés volt, amikor megtudta, milyen sors vár testvérére.

Ez volt a legrosszabb telefonhívás, amit kaptam. Azt mondta: Tom, rákos vagyok, és mindenütt ott van

– idézte fel a férfi, hozzátéve: az a pillanat örökre beleégett az emlékezetébe.

"Azt hiszem, az a telefonhívás az életem végéig kísérteni fog."

James menyasszonya, Jessica társaságában

Fotó: Kennedy News/Tom Bainbridge / Northfoto

James azóta három köt kemoterápiát kapott, most pedig arra vár, hogy megjöjjenek az eredmények, és kiderüljön, hatott-e a kezelés, és ha igen, milyen mértékben. Eközben ikertestvére online adománygyűjtésbe kezdett egyrészt a kezelések költségének támogatására, másrészt azért, hogy az édesapa a lehető legtöbb közös élményt tudja begyűjteni hétéves kisfiával együtt. Sajnos ugyanis nem lehet tudni, mennyi ideje van hátra, mennyivel tudják kitolni az életét és késleltetni az elkerülhetetlent.