Furcsa körülmények között halt meg egy 15 éves amerikai fiú

Egy kaliforniai középiskolás fiú halálos balesetet szenvedett, miután egy autóval egy Fresno megyei csatornába hajtott. A család szerint a rejtélyes halál több kérdést is felvet, mert a 15 éves amerikai fiú engedély nélkül vezetett, és a rokonai szerint ez egyáltalán nem vallott rá – írja a New York Post.

Rejtélyes halál Kaliforniában (A kép illusztráció) Fotó: unsplash.com

Furcsa, rejtélyes körülmények között halt meg egy 15 éves amerikai fiú

Holtan találtak egy 15 éves kaliforniai középiskolás fiút egy víz alá merült autóban Fresno megyében. Luis Hernandez holttestére azután bukkantak rá, hogy egy járókelő észrevette: egy jármű kerekei kilógnak egy csatornából Tranquility közelében.

A hatóságok kiemelték az autót a vízből, majd a halottkém azonosította az áldozatot. Hernandez a Tranquillity High School diákja volt, és éppen a tizedik osztály megkezdésére készült. A kaliforniai autópálya-rendőrség szerint a fiú egy bal kanyar előtt veszíthette el az uralmát az autó felett, majd a jármű a csatornába zuhant.

A nyomozók egyelőre nem tudják, mennyi ideig lehetett a víz alatt az autó, mielőtt megtalálták. A család szerint több körülmény is furcsa: Hernandez egyedül vezetett, az autó nem az övé volt, és nem volt vezetői engedélye sem.

Rokonai szerint ez egyáltalán nem vallott rá. Csendes, családcentrikus fiúként emlékeznek rá, aki szeretett focizni, sokat segített otthon, és különösen közel állt kisebb testvéreihez.

Összeomlott a család: rejtélyes körülmények között halt meg egy 14 éves fiú

Két nap volt hátra a tanévből a 14 éves Adam számára, ám a Szlovákiában található Lednické Rovne alapiskolájának nyolcadikos tanulója már nem vehette át a bizonyítványát. A fiú egy hagyományos Szent Iván-éji máglyagyújtás után vesztette életét, halálának körülményei nem tisztázottak.

Az utastársaira támadt, majd rejtélyes módon meghalt a háromgyermekes apa

Egy háromgyermekes apa vesztette életét, miután a hírek szerint rátámadt egy utastársára, valamint egy légiutas-kísérőre is az Egyesült Királyságba tartó repülőgépen, és akit emiatt a többi utasnak, valamint a személyzetnek kellett lefognia. A 35 éves Callum Kerr a vád szerint többekkel szemben is agresszíven lépett fel, mielőtt a járata június 22-én, hétfőn reggel a Manchester repülőtéren landolt volna.