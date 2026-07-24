Hat és fél órára egy 40 méter magas reklámoszlopban rekedt a karbantartó - videó

Rendkívüli mentőakcióra volt szükség Illinois államban, miután egy karbantartó csaknem hat és fél órára egy közel 40 méter magas benzinkúti reklámoszlopban rekedt, amikor munka közben meghibásodott az emelőkosár – tudta meg a New York Post.

Nem ért fel a tűzoltólétra: különleges mentőakcióval szabadították ki a reklámoszlopban rekedt férfit

Fotó: Wilmington Fire Protection District / Facebook

A baleset kedden történt a Wilmington mellett, az Interstate 55-ös autópálya közelében. A férfi délelőtt 11 óra előtt került bajba, a helyszínre riasztott tűzoltók azonban nem tudták azonnal megkezdeni a mentést.

Kevésnek bizonyultak a tűzoltólétrák

A dolgozó kiszabadítását az nehezítette meg, hogy

a rendelkezésre álló létrák legfeljebb 30 méterre értek fel, miközben a reklámoszlop ennél jóval magasabb volt.

A reklámoszlopon nem volt olyan feljutási lehetőség, amelyen keresztül a mentők elérhették volna a férfit, ezért a mentőegységek más megoldást kerestek. Végül a mintegy 27 kilométerre fekvő Jolietből szállítottak a helyszínre egy speciális emelőkosarat, amellyel sikerült biztonságban lehozni a férfit.

A mosoly mögött kimerítő órák álltak

A látványos mentés gyorsan bejárta az internetet. A karbantartó, aki AJ néven szólalt meg a közösségi médiában, köszönetet mondott a mentésben részt vevő tűzoltóknak és rendőröknek.

Elárulta, hogy a szűk térben nem tudott sem kiegyenesedni, sem kényelmesen leülni, miközben a szerkezetet folyamatosan mozgatta a szél.

Összesen körülbelül hat és fél órát voltam odafent. Borzalmas volt

– írta.

Bár a tűzoltóság szerint nem sérült meg, a férfinál súlyos kiszáradás tünetei jelentkeztek, ezért kórházba szállították.

AJ szerint a televíziós felvételek félrevezető képet festettek a történtekről.

Kívülről talán úgy tűnt, mintha élveztem volna az egészet, de erről szó sem volt. A speciális emelő megérkezése után felpörgött az adrenalin, később viszont teljesen összeomlottam, és még most sem érzem jól magam

– fogalmazott.