Hat és fél órára egy 40 méter magas reklámoszlopban rekedt a karbantartó - videó

Rendkívüli mentőakcióra volt szükség Illinois államban, miután egy karbantartó csaknem hat és fél órára egy közel 40 méter magas benzinkúti reklámoszlopban rekedt, amikor munka közben meghibásodott az emelőkosár – tudta meg a New York Post.
A baleset kedden történt a Wilmington mellett, az Interstate 55-ös autópálya közelében. A férfi délelőtt 11 óra előtt került bajba, a helyszínre riasztott tűzoltók azonban nem tudták azonnal megkezdeni a mentést.
Kevésnek bizonyultak a tűzoltólétrák
A dolgozó kiszabadítását az nehezítette meg, hogy
a rendelkezésre álló létrák legfeljebb 30 méterre értek fel, miközben a reklámoszlop ennél jóval magasabb volt.
A reklámoszlopon nem volt olyan feljutási lehetőség, amelyen keresztül a mentők elérhették volna a férfit, ezért a mentőegységek más megoldást kerestek. Végül a mintegy 27 kilométerre fekvő Jolietből szállítottak a helyszínre egy speciális emelőkosarat, amellyel sikerült biztonságban lehozni a férfit.
A mosoly mögött kimerítő órák álltak
A látványos mentés gyorsan bejárta az internetet. A karbantartó, aki AJ néven szólalt meg a közösségi médiában, köszönetet mondott a mentésben részt vevő tűzoltóknak és rendőröknek.
Elárulta, hogy a szűk térben nem tudott sem kiegyenesedni, sem kényelmesen leülni, miközben a szerkezetet folyamatosan mozgatta a szél.
Összesen körülbelül hat és fél órát voltam odafent. Borzalmas volt
– írta.
Bár a tűzoltóság szerint nem sérült meg, a férfinál súlyos kiszáradás tünetei jelentkeztek, ezért kórházba szállították.
AJ szerint a televíziós felvételek félrevezető képet festettek a történtekről.
Kívülről talán úgy tűnt, mintha élveztem volna az egészet, de erről szó sem volt. A speciális emelő megérkezése után felpörgött az adrenalin, később viszont teljesen összeomlottam, és még most sem érzem jól magam
– fogalmazott.