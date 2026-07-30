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Rekordot döntött a 24 órás repülés: két napfelkelte és két naplemente egyetlen úton - videó

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Rekord az égben: történelmi tesztrepülést hajtott végre egy Airbus: a repülőgép 24 óra 24 perc alatt több mint 23 ezer kilométert tett meg leszállás nélkül.
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rekordairbusqantas

Repüléstörténelmet írt a Qantas: a légitársaság egyik Airbus A350-es gépe megszakítás nélkül teljesítette a Melbourne és a franciaországi Toulouse közötti, több mint 23 ezer kilométeres utat. A repülés 24 óra 24 percig tartott, amivel közel két órával megdöntötte az eddigi hosszútávú rekordot – írja a Heute

rekord
Rekord: 24 óránál is tovább repült leszállás nélkül egy utasszállító.
Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Két napfelkelte, két naplemente egyetlen úton

Az Airbus tájékoztatása szerint a személyzet két óceánt és három kontinenst szelt át a tesztrepülés során. A több időzónán át vezető út miatt a pilóták és a fedélzeti dolgozók két napfelkeltét és két naplementét is láthattak egyetlen járat alatt. Egyelőre még nem dőlt el, hogy a teljesítmény bekerül-e a Guinness Rekordok Könyvébe.

Főpróba a világ leghosszabb menetrend szerinti járataihoz

A rekordrepülés a Qantas Project Sunrise programjának része volt, amelynek célja, hogy 2027 októberétől átszállás nélküli járatokat indítson Sydney és London, később pedig Sydney és New York között. A légitársaság ehhez 12 speciálisan átalakított Airbus A350-1000 ULR repülőgépet állít szolgálatba, amelyek nagyobb üzemanyagtartállyal és 238 férőhellyel rendelkeznek. A történelmi repülést a Flightradar24 adatai szerint több mint 3,6 millióan követték élőben, ezzel minden idők egyik legnézettebb járatává vált.

 

 

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