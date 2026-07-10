Rendkívüli hőség Olaszországban: 43 fok jön, vörös riasztást adtak ki

A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű, vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt, de az országban a legmagasabb hőmérsékletet, 43 Celsius-fokot Szardínia szigetén várják.

Egy turista vizet tölt a Spanyol lépcső előtti Barcaccia-szökőkútnál egy forró nyári napon Rómában, 2026. július 9-én.

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Legalább két hétig tarthat a brutális hőhullám

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint további hét városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinonéban, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokozatú hőségriadó lépett életbe.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további két hétig tarthat.

Az érzékelt hőség Firenze és Perugia területén a legelviselhetetlenebb: pénteken már 37 Celsius-fokot mértek, a következő napokban pedig a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot.

Nem lesz sokkal hűvösebb azonban Rómában vagy Milánóban sem.

A Milano Today helyi internetes portál jelentése szerint az egymilliós város sürgősségi osztályai megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel.

Toszkána fővárosában a rokonok, szomszédok, ismerősök a háziorvosi szolgálatnak jelezhetik, ha magányos idős emberről tudnak, aki számára a hőség nehézséget jelenthet. A szociális intézmények telefonon is igyekeznek kapcsolatban állni az idős lakosokkal

– hangoztatta Nicola Paulesu, a firenzei önkormányzat jóléti felelőse.

Bolognában huszonnyolcra emelkedett a hőség elleni „menedékpontok” száma: könyvtárak, múzeumok, idősotthonok kínálnak ingyenes tartózkodást a klímával felszerelt termeikben.

A legmagasabb hőmérsékletet szombattól Szardínia szigetén várják, ahol a hőmérő higanyszála eléri a 43 fokot.

A meteorológiai szolgálat a tengerek hőmérsékletére is felhívta a figyelmet: a Ligur-tenger hőmérséklete meghaladja a 28 fokot, ami az év ezen szakaszában mért átlagnál közel nyolc fokkal magasabb. A többi olasz tengerparton is négy-öt fokkal melegebb a víz az ilyenkor megszokottnál.