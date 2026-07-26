Rendőröknek hajtott egy ámokfutó sofőr – emberölési kísérlet miatt nyomoznak

Két rendőr súlyosan megsérült, miután egy férfi szándékosan elgázolta őket egy furgonnal a skóciai Larkhallban, Glasgow délkeleti részén. A támadó a helyszínről elmenekült, a rendőrség emberölési kísérlet miatt indított nyomozást – írja az Independent.

Furgonnal gázolt el két rendőrt – emberölési kísérlet miatt nyomoznak (a kép illusztráció).

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Intézkedés közben támadt a rendőrökre

A Police Scotland tájékoztatása szerint a 43 és 41 éves rendőr szombaton, helyi idő szerint nem sokkal délután két óra után egy Glen Avenue-i címen intézkedett, amikor egy fehér Renault Trafic furgon hirtelen feléjük hajtott.

Az ütközés következtében mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.

A 41 éves rendőrt már hazaengedték, 43 éves kollégája azonban továbbra is kórházban van, állapota stabil. A hatóságok közlése szerint rajtuk kívül senki sem sérült meg.

Hajtóvadászat indult a sofőr után

A menekülő járművet később a közeli Glassford település Kirkstyle Place nevű utcájában találták meg, a sofőr azonban eltűnt.

Gary Smillie nyomozó felügyelő a történteket szándékos és aljas támadásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy a rendőrök csupán a szolgálati feladataikat látták el.

A rendőrség továbbra is keresi az elkövetőt. A gyanúsított fehér bőrű férfi, körülbelül 183 centiméter magas, a támadás idején sötét rövidnadrágot, szürke pulóvert és bézs színű baseballsapkát viselt. A hatóság továbbra is várja a lakosság segítségét az elkövető elfogásához.

Közben Németországban is folytatódik a nyomozás: a rendőrség őrizetbe vett egy iráni állampolgárt, akit összefüggésbe hoztak a szombati berlini terrortámadással. A gyanú szerint a férfi a feltételezett elkövető, Abdul B. utasa lehetett.