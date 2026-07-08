Ilyet még nem látott: a Mercedes tetején landolt a rendőrautó - fotó

Nem éppen hétköznapi közlekedési balesetről osztott meg beszámolót a Paraméter, amely szerda délelőtt történt Pozsonyban. A hírek szerint nem sokkal 9:30 óra után történt az incidens a Brnianska utcában, melynek előzménye az volt, hogy egy Hyundai i30-as személyautó vezetője balra kanyarodás közben nem adott elsőbbséget a szemből érkező Kia Sportage típusú rendőrautónak, emiatt összeütköztek.

Egy Mercedes tetején landolt a rendőrautó / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy Mercedes tetején landolt a rendőrautó

A Pozsonyi Kerületi Rendőrség közlése szerint az ütközést követően a rendőrautó a középső szalagkorlátnak csapódott, a balesetben pedig egy Mercedes személyautó is megrongálódott. Úgy tudni, senki sem sérült meg, és az érintett járművezető alkoholszondás vizsgálata is negatív eredményt hozott. A baleset pontos okát és körülményeit jelenleg vizsgálják.