Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baleset

Ilyet még nem látott: a Mercedes tetején landolt a rendőrautó - fotó

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Furcsa baleset történt szerdán Pozsonyban, ahol egy rendőrautó egy Mercedes tetején állt meg. Egy ütközés előzte meg az incidenst. A balesetben senki sem sérült meg, viszont a rendőrautó és az érintett autó is megrongálódott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetrendőrautóPozsony

Nem éppen hétköznapi közlekedési balesetről osztott meg beszámolót a Paraméter, amely szerda délelőtt történt Pozsonyban. A hírek szerint nem sokkal 9:30 óra után történt az incidens a Brnianska utcában, melynek előzménye az volt, hogy egy Hyundai i30-as személyautó vezetője balra kanyarodás közben nem adott elsőbbséget a szemből érkező Kia Sportage típusú rendőrautónak, emiatt összeütköztek.

rendőrség, sziréna
Egy Mercedes tetején landolt a rendőrautó / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy Mercedes tetején landolt a rendőrautó

A Pozsonyi Kerületi Rendőrség közlése szerint az ütközést követően a rendőrautó a középső szalagkorlátnak csapódott, a balesetben pedig egy Mercedes személyautó is megrongálódott. Úgy tudni, senki sem sérült meg, és az érintett járművezető alkoholszondás vizsgálata is negatív eredményt hozott. A baleset pontos okát és körülményeit jelenleg vizsgálják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!