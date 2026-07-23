Megkérte szerelme kezét, néhány órával később életét áldozta érte a hős rendőr

Tragédiába torkollott egy baráti kenuzás az Egyesült Államokban, a Missouri állambeli Elk folyón. Egy fiatal amerikai rendőr egy társával kimentette az erős sodrással küzdő menyasszonyát, őt azonban elragadta a víz.

Megkérte szerelme kezét, néhány órával később életét áldozta érte a rendőr (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Megkérte szerelme kezét, néhány órával később életét áldozta érte a rendőr

Fred Marsh 24 éves arkansasi rendőr szombat reggel megkérte barátnője, Hailey kezét, majd barátaikkal kenuzni indultak a Missouri állambeli Elk folyón. A boldog nap néhány órán belül tragédiába fordult.

Menyasszonyát mentette az erős sodrásból

Hailey a vízbe került és nem bírt az erős áramlással. Marsh egy rendőrtársával azonnal utána ugrott. Ketten biztonságba húzták a fiatal nőt, a sodrás azonban elragadta a férfit. A frissen eljegyzett rendőr eltűnt a vízben, és többé nem bukkant a felszínre.

Marsh áprilisban fejezte be a rendészeti akadémiát, első évét töltötte a Rogers-i Rendőrkapitányságon. Korábban egyetemi baseballjátékos volt, csapattársa olyan emberként emlékezett rá, aki mindig mások mellett állt. Hailey édesanyja saját fiaként szerette Marsh-t, a férfi pedig mamának szólította őt.

Selfless cop proposed to girlfriend just hours before sacrificing his life to save her https://t.co/bwVYAI4wsD pic.twitter.com/ocE0U87SNt — New York Post (@nypost) July 23, 2026

Hétfőn a holttestét szállító konvoj útvonala mellett tömegek tisztelegtek előtte Arkansas északnyugati részén. Menyasszonya nővére gyűjtést indított Hailey támogatására, miközben a család a temetést szervezi – írja a New York Post.

Halálos baleset helyszínén tudta meg a rendőr, hogy saját felesége az áldozat

Megrázó vallomást tett egy amerikai férfi egy ittas sofőr tárgyalásán. A férfi rendőr, és egy halálos balesethez vonult ki, majd a helyszínen felismerte, hogy a súlyosan sérült áldozat a saját felesége.

A rendőrséghez ment a betörő, közben lebuktatott egy drogtermesztőt

Váratlan fordulatot vett egy simontornyai betöréssorozat nyomozása. A marihuánatermesztőt az a betörő buktatta le, akit a rendőrök már több helyi lopással gyanúsítottak. A pincében marihuánát és a drog termesztéséhez használt eszközöket találtak.