Halálos baleset helyszínén tudta meg a rendőr, hogy saját felesége az áldozat

A rendőr azt hitte, egy ismeretlen embernek kell segítséget nyújtania. A roncsok között azonban szolgálaton kívüli feleségét találta, aki később a kórházban meghalt – számolt be a tragiks esetről a Daily Mail.

Egy rendőr a helyszínen tudta meg, hogy felesége a halálos baleset áldozata. Az ittas sofőr ügyében most ítélet született. (illusztráció) Fotó: unsplash.com

A halálos baleset helyszínén tudta meg a rendőr, hogy a felesége az áldozat

Egy szolgálatban lévő rendőr a helyszínre érkezve szembesült azzal, hogy a halálos baleset áldozata a saját felesége volt. A tragédia még január 31-én történt a New York állambeli Lake Grove-ban, az ítélethirdetésen pedig a férj megrázó vallomást tett a bíróságon.

Ittas sofőr okozta a tragédiát

Francisco Malaga, a Nassau megyei rendőrség járőre eredetileg egy ismeretlen sérült segítségére indult. A helyszínen azonban feleségét, a szolgálaton kívüli rendőrként dolgozó, 42 éves Patricia Espinosát találta súlyos sérülésekkel, miután egy ittas sofőr nagy sebességgel áthajtott a piros lámpán és autójába csapódott.

Heartbroken cop reveals moment he responded to crash scene only to make horrific discovery his wife was victim: 'I watched the love of my life slip away' https://t.co/2QEUwCjhQv — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 22, 2026

A nőt félórás mentés után kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.

Megrázó vallomást tett a bíróságon

A 21 éves Matthew Smith bűnösnek vallotta magát több bűncselekményben, köztük emberölésben és ittas járművezetésben. Az ítélethirdetésen Malaga könnyek között idézte fel, hogy azt hitte, egy ismeretlen embernek megy segíteni, helyette azonban élete szerelmét találta meg a roncsok között. A rendőr azt mondta, semmilyen büntetés nem hozhatja vissza a feleségét, de a felelősségre vonás fontos, mert kétéves lányuk anya nélkül nő fel.

Elgázolt két 17 éves lányt, másnap már a kommenteken nevetett

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