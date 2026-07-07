Szórakozni akartak a szülők, magukra hagyták gyermekeiket: rendőrök vetettek véget a bulinak

A floridai rendőrség július 4-én őrizetbe vett egy házaspárt, miután felmerült a gyanú, hogy magukra hagyták két kisgyermeküket egy szállodai szobában, amíg ők a medencénél italoztak és az amerikai függetlenség napját ünnepelték. A Monroe megyei seriffhivatal közlése szerint Brian Nicholas Cannellát és Allison Sirica Cannellát gyermekveszélyeztetéssel gyanúsítják, mert két kisgyermeküket felügyelet nélkül hagyták a szálloda szobájában.

Szórakozni akartak, magukra hagyták gyermekeiket: rendőrök vitték el őket. Fotó: unsplash.com

A hatóságokat helyi idő szerint délután 1 óra 45 perckor riasztották a Reefhouse Resort & Marina szállodába, miután a dolgozók egy felügyelet nélkül síró csecsemőről kaptak bejelentést. A személyzet bement a szobába, ahol két kisgyermeket találtak egyedül kiságyakban. A seriffhivatal szerint a dolgozók később a szálloda medencéjénél találták meg a szülőket, akik éppen alkoholt fogyasztottak.

Szórakozni akartak, magukra hagyták gyermekeiket: rendőrök vitték el őket

A biztonsági kamerák felvételei és a tanúk vallomásai alapján a nyomozók úgy vélik, hogy a gyerekek körülbelül 40–60 percen keresztül maradtak teljesen egyedül a szobában. A hatóságok közlése szerint a gyermekek nem szenvedtek súlyos sérülést.

Az esetről értesítették a gyermekvédelmi szolgálatot is. A gyermekeket ideiglenesen egy családi barát felügyeletére bízták, amíg a gyermekvédelmi hatóság munkatársai megérkeztek

- írja a People.