Halálos ámokfutás: munkába sietett a rendőr, tragédia lett a vége

Balesetet okozott egy rendőr az Egyesült Államokban, miután gyorshajtásba kezdett egy forgalmas úton. A férfi egy anya autójának ütközött, amelyben három gyermek utazott; egyikük, egy hatéves kislány a kórházban meghalt.

Balesetet okozott egy rendőr, meghalt egy hatéves kislány (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Munkából késett a rendőr, halálos balesetet okozott Floridában

Egy floridai rendőr a vád szerint azért hajtott több mint 160 kilométeres sebességgel egy olyan úton, ahol 80 kilométeres sebességkorlátozás volt érvényben, mert késett a szolgálatból. Zachary Krug április 15-én Temple Terrace közelében egy Uber Eats-futárként dolgozó nő autójának ütközött. A járműben az anya mellett három gyermeke utazott, közülük a hatéves Leila életét vesztette.

Az ügyészek szerint a 25 éves Krug egy piros lámpánál bekapcsolta civil rendőrautója kék villogóját, majd áthajtott a kereszteződésen. Ezután 104 mérföldes, vagyis körülbelül 167 kilométeres sebességre gyorsított egy forgalmas útszakaszon, amelynek közelében üzletek és egy iskola is található.

Súlyosan megsérült az anya és két másik gyermeke

Samantha Sakowski autója balra vagy visszafelé akart fordulni, amikor Krug fékezés után, még mindig mintegy 119 kilométeres sebességgel az utasoldalának csapódott. A hatéves kislány a kórházban meghalt, édesanyja és két testvére súlyos sérüléseket szenvedett.

A védelem azt állítja, hogy Krug egy másik autót üldözött. Az ügyészség szerint azonban erre nincs bizonyíték, és a rendőr azért sietett, mert késett a munkából. Krugot elbocsátották, halált okozó közúti veszélyeztetéssel és gondatlan vezetéssel vádolják. Ártatlannak vallotta magát, majd 90 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra került – írja a Law and Crime News.

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