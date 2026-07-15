Robbanáshoz tartó rendőrautó ütközött frontálisan egy autóval

Egy robbanás miatt riasztott rendőrautó ütközött frontálisan egy személyautóval Szlovákiában. A balesetben egy férfi meghalt, két rendőr megsérült, a robbanás egyik sérültjét pedig mentőhelikopter vitte kórházba.

Robbanáshoz tartó rendőrautó ütközött frontálisan egy személyautóval, Szlovákiában (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Robbanáshoz tartó rendőrautó ütközött

Tragikus közlekedési baleset történt szerda délelőtt Szlovákiában, amikor egy robbanáshoz riasztott rendőregység frontálisan ütközött egy személyautóval. Az esetről a szlovákiai magyar nyelvű hírportál, a Paraméter számolt be.

Egy drietomai cégnél propánbután-palackok közelében történt robbanás, miután valaki nyílt lánggal végzett műveletet.

Két ember megsérült, egyiküket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Egy 55 éves nő testének mintegy húsz százalékán szenvedett égési sérüléseket, ezért mélyaltatásban vitték egy pozsonyi intézménybe.

A helyszínre több rendőregységet is kivezényeltek. Az egyik járőrkocsi hang- és fényjelzést használva haladt, amikor frontálisan ütközött egy Renault Thaliával.

Az autót egy 78 éves férfi vezette, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A rendőrautóban utazó két rendőrt különböző sérülésekkel vitték kórházba. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Munkába sietett a rendőr, tragédia lett a vége

Több mint 160 kilométeres sebességgel száguldott egy floridai rendőr, mert késett a munkából. A balesetet okozó rendőr egy három gyermeket szállító autóba csapódott, az ütközésben egy hatéves kislány meghalt.

Frontális ütközésben halt meg egy tinédzser

Norfolkban halálos közlekedési baleset történt, amikor egy ezüst színű Citroën C3 összeütközött egy Mercedes-Benz kamionnal az A134-es úton, Stradsett és Shouldham Thorpe között. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a személyautót vezető tinédzser a helyszínen életét vesztette.