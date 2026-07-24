Kitört a botrány: házas rendőrnő és egy kommandós esett egymásnak a járőrautóban

Egy házas rendőrnő levideózta, amint titkos szeretőjével szexel egy Tennessee állambeli középiskolában, miközben gyerekek is tartózkodtak az épületben.

A csalfa rendőrnő a férjével - Fotó: San Diego Rendőrség

Lisa Vidrios önként távozott a Nashville-i Rendőrkapitányságtól (MNPD), miután elismerte, hogy szolgálatban viszonyt folytatott – derül ki a Daily Mail által megtekintett szakmai elszámoltathatósági hivatal (OPA) jelentéséből.

A jelentés szerint Vidrios legalább négyszer létesített szexuális kapcsolatot egy rendőrtársával a Madison Középiskolában az elmúlt évben, ahol iskolai biztonsági tisztként szolgált.

A viszonyra 2025 májusában derült fény, miután férje, Angel – aki szintén az MNPD tisztje – videót talált a nő telefonján, amin Vidrios és a szeretője látható szex közben. Az akták szerint a felvételeken az látszik, hogy a pár a nő irodai kanapéján esik egymásnak, miközben „gyerekek tartózkodnak az épületben”. A jelentés megemlíti, hogy a háttérben hallani lehetett az ajtó előtt beszélgető iskolai személyzetet is.

Vidrios telefonján olyan felvételt is találtak, amelyen a szeretőjével orális szexet végeznek egy rendőrautóban egy elhagyatott kórház közelében. A nyomozás megállapította, hogy a nő és szeretője – egy meg nem nevezett SWAT-tiszt – munkaidőben és a férfi tervezett túlórái alatt találkoztak.

A háromgyermekes anya beismerte a viharos viszonyt. Elmondása szerint legalább négyszer az iskola épületében, kétszer pedig a szeretője autójában szexeltek.

Angel először akkor fogott gyanút, amikor a család Life360 nyomkövető alkalmazása szerint a felesége egy „TopGolf melletti véletlenszerű parkolóban” tartózkodott. A férfi elmondása szerint Vidrios azzal védekezett, hogy „ismeretlen okból” találkozott a SWAT-tiszttel. Végül azután tett hivatalos feljelentést a hatóságnál, hogy megtalálta a felesége telefonján a két hónapra visszanyúló WhatsApp-beszélgetéseket és a szexvideókat.

Az üzenetek megerősítették a hűtlenséget, és azt is megmutatták, hogy a pár rendszeresen fizetett munkaidőben randevúzott. Egyik üzenetben a szeretője azt írta, hogy „ki fog szökni”, hogy láthassa őt az ebédszünetében. Egy másik alkalommal a pár másfél órát töltött egy iskolai parkolóházban, miközben a férfi szolgálatban volt.