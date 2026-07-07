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támadás

Rendőrőrsre csaptak le a fegyveres felkelők Pakisztánban – többen meghaltak

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Súlyos vérontás történt Pakisztán délnyugati részén, ahol fegyveresek támadtak meg egy rendőrőrsöt. A rendőrök elleni támadás Beludzsisztánban kilenc halottat követelt, a hatóságok válaszműveletében pedig 15 fegyverest öltek meg.
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támadásfegyveresrendőrpakisztán

Kilenc rendőr meghalt, többen pedig megsebesültek, miután fegyveresek támadtak meg egy rendőrőrsöt Pakisztán délnyugati részén. A támadás Beludzsisztán tartomány Ziarat körzetének egyik távoli részén történt, ahol az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak a biztonsági erők elleni akciók – írja a The Independent.

Kilenc rendőr meghalt egy fegyveres támadásban Pakisztánban (A kép illusztráció, rajta Pakisztán szépséges vidéke látható) Fotó: Pexels
Kilenc rendőr meghalt egy fegyveres támadásban Pakisztánban (A kép illusztráció, rajta Pakisztán szépséges vidéke látható) Fotó: Pexels

Kilenc rendőr meghalt egy fegyveres támadásban Pakisztánban

A hatóságok szerint több tucat fegyveres rohamozta meg az őrsöt éjszaka, majd heves tűzharc alakult ki. A támadók nyolc rendőrt el is hurcoltak, őket azonban később a biztonsági erők megtalálták. A térségben régóta aktívak szeparatista és más fegyveres csoportok, amelyek rendszeresen támadják a pakisztáni államot és annak biztonsági erőit.

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Shahid Rind, a beludzsisztáni kormány szóvivője szerint a biztonsági erők későbbi műveletében 15 fegyverest öltek meg. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget, de a gyanú a betiltott Beludzs Felszabadítási Hadseregre terelődhet.

Mohsin Naqvi pakisztáni belügyminiszter India által támogatott fegyvereseket hibáztatott, bizonyítékot azonban nem mutatott be. India korábban többször tagadta, hogy beludzsisztáni szeparatistákat vagy pakisztáni tálib fegyvereseket támogatna.

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Összehangolt öngyilkos merényletek és fegyveres támadások rázták meg Pakisztán délnyugati tartományát, több városban egyszerre okozva káoszt és pánikot. A pakisztáni támadások Beludzsisztánban az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb biztonsági válságává váltak, amelyre a hatóságok nagyszabású katonai műveletekkel reagáltak.

 

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