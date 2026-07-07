Rendőrőrsre csaptak le a fegyveres felkelők Pakisztánban – többen meghaltak

Kilenc rendőr meghalt, többen pedig megsebesültek, miután fegyveresek támadtak meg egy rendőrőrsöt Pakisztán délnyugati részén. A támadás Beludzsisztán tartomány Ziarat körzetének egyik távoli részén történt, ahol az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak a biztonsági erők elleni akciók – írja a The Independent.

Kilenc rendőr meghalt egy fegyveres támadásban Pakisztánban (A kép illusztráció, rajta Pakisztán szépséges vidéke látható) Fotó: Pexels

Kilenc rendőr meghalt egy fegyveres támadásban Pakisztánban

A hatóságok szerint több tucat fegyveres rohamozta meg az őrsöt éjszaka, majd heves tűzharc alakult ki. A támadók nyolc rendőrt el is hurcoltak, őket azonban később a biztonsági erők megtalálták. A térségben régóta aktívak szeparatista és más fegyveres csoportok, amelyek rendszeresen támadják a pakisztáni államot és annak biztonsági erőit.

Tizenöt támadót öltek meg a válaszcsapásban

Shahid Rind, a beludzsisztáni kormány szóvivője szerint a biztonsági erők későbbi műveletében 15 fegyverest öltek meg. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget, de a gyanú a betiltott Beludzs Felszabadítási Hadseregre terelődhet.

Nine police officers killed in Pakistan attack, say local officials https://t.co/RwqCygvKAr — BBC News (World) (@BBCWorld) July 7, 2026

Mohsin Naqvi pakisztáni belügyminiszter India által támogatott fegyvereseket hibáztatott, bizonyítékot azonban nem mutatott be. India korábban többször tagadta, hogy beludzsisztáni szeparatistákat vagy pakisztáni tálib fegyvereseket támogatna.

Brutális erőszakhullám: napokig tartó vérontás, rengeteg a halott

Összehangolt öngyilkos merényletek és fegyveres támadások rázták meg Pakisztán délnyugati tartományát, több városban egyszerre okozva káoszt és pánikot. A pakisztáni támadások Beludzsisztánban az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb biztonsági válságává váltak, amelyre a hatóságok nagyszabású katonai műveletekkel reagáltak.