A rendőrök elvették a sofőr slusszkulcsát, majd kinevették – vizsgálat indult ellenük - videó

Belső vizsgálatot indított az új-dél-walesi rendőrség (NSW Police), miután hatalmas felháborodást váltott ki egy videó, amelyen több rendőr látható, amint elveszik egy autós slusszkulcsát, majd nevetve figyelik, ahogy a férfi értetlenül keresi azt. Az ügyben több rendőrt ideiglenesen más szolgálati feladatra helyeztek – írja a 7NEWS.

Rendőrök tréfálták meg az autóst, most ők kerültek célkeresztbe (a kép illusztráció).

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Pár percre hagyta ott az autóját

Az eset csütörtök délelőtt történt egy sydney-i kávézó előtt.

A sofőr néhány percre kiszállt a járó motorral hagyott autójából, ekkor egy rendőr odament, leállította a motort, kivette a slusszkulcsot, majd bement a kávézóba a kollégáihoz.

A térfigyelő kamerák felvétele szerint a rendőrök jót derültek, amikor a férfi visszatért, és döbbenten szembesült azzal, hogy az autó zárva van, a kulcsnak pedig nyoma sincs.

A férfi később számon kérte a rendőröket, amiből feszült szóváltás alakult ki. Végül visszakapta a kulcsát és elhajtott, de nem sokkal később visszatért, hogy lefotózza az egyenruhásokat. A videón az is látható, hogy a rendőrök mosolyognak, sőt puszit is dobálnak felé.

Milliók látták, sokakat felháborított

A felvétel néhány órán belül felkerült a közösségi médiába, ahol már több mint 2,5 millió megtekintést és 240 ezer kedvelést gyűjtött.

A hozzászólók többsége szerint a rendőrök viselkedése elfogadhatatlan volt.

Sokan úgy vélték, elegendő lett volna megvárni a sofőrt, és figyelmeztetni, hogy szabálytalanul hagyta ott a járó motorral működő autót.

A rendőrség is lépett

Az NSW Police közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett férfival, és belső vizsgálatot indított az ügyben.

A vizsgálat idejére több érintett rendőrt más szolgálati feladatra vezényeltek.

Bár az autós valóban megszegte a szabályokat – Új-Dél-Walesben tilos járó motorral, kulccsal az autóban hagyni az őrizetlen járművet –, ezért akár 2200 ausztrál dolláros (mintegy 510 ezer forintos) bírság is kiszabható, a videón látható rendőri viselkedés miatt most maguk az egyenruhások kerültek vizsgálat alá.

Miközben Ausztráliában a rendőrök viselkedése váltott ki felháborodást, Texasban egy egyenruhás hősként ünnepelnek: az utolsó pillanatban mentett ki egy sofőrt a lángoló autóból.