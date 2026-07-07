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bevásárlóközpont

Fényes nappal erőszakolhattak meg egy nőt egy bevásárlóközpont közelében, hajtóvadászat indult

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Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint fényes nappal megerőszakolt egy nőt Birminghamben, egy bevásárlóközpont közelében. A helyszínt lezárták, a nyomozók kamerafelvételeket és nyomokat vizsgálnak.
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bevásárlóközpontáldozatrendőrség

Nagyszabású nyomozást indított a rendőrség, miután egy nő bejelentette, hogy fényes nappal szexuális erőszak áldozata lett Birminghamben – olvasható a The Sun hasábjain.

rendőrség
A rendőrség szemtanúkat keres. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Kamerafelvételeket vizsgál a rendőrség a nappali támadás után

A hatóságok lezárták a bevásárlóközpont közelében található aluljárót, ahol a feltételezett bűncselekmény történt.

A nő elmondása szerint szombaton, helyi idő szerint délután 3 óra körül támadták meg.

A West Midlands-i rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen igazságügyi szakértők végeznek nyomrögzítést, miközben a nyomozók a környék biztonsági kameráinak felvételeit is elemzik.

Az áldozatot speciálisan képzett rendőrök segítik és támogatják a nyomozás során.

A rendőrség arra kéri azokat, akik látták a történteket, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, hogy jelentkezzenek.

 

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