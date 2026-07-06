Figyelmeztetést adott ki a rendőrség, miután holttestet találták a víztározónál

Egy 41 éves férfira találtak rá holtan. A rendőrség a tragikus felfedezés után nagyobb óvatosságra intette a víztározóhoz látogatókat.
A Közép-Szlovákiában található Ľuboreč víztározóhoz riasztották a rendőrséget vasárnap délután, miután egy holttestet találtak annak partján. Az egyenruhások a közösségi oldalukon számoltak be a részletekről: mint írták, az áldozat egy 41 éves férfi volt.
41 éves férfi holttestét találták meg a víztározónál
A halál okának megállapítása érdekében boncolást rendeltek el, mialatt a rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást. További részleteket az esettel kapcsolatban nem hoztak nyilvánosságra.
A rendőrség továbbá arra figyelmeztette a víztározóhoz látogatókat, legyenek óvatosak a víz közelében: ne becsüljék túl a képességüket, ne menjenek a vízbe alkoholfogyasztás után, és mindig ügyeljenek a saját biztonságukra - írja a Paraméter.
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