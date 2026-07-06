Figyelmeztetést adott ki a rendőrség, miután holttestet találták a víztározónál

A Közép-Szlovákiában található Ľuboreč víztározóhoz riasztották a rendőrséget vasárnap délután, miután egy holttestet találtak annak partján. Az egyenruhások a közösségi oldalukon számoltak be a részletekről: mint írták, az áldozat egy 41 éves férfi volt.

41 éves férfi holttestét találták meg a víztározónál (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

41 éves férfi holttestét találták meg a víztározónál

A halál okának megállapítása érdekében boncolást rendeltek el, mialatt a rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást. További részleteket az esettel kapcsolatban nem hoztak nyilvánosságra.

A rendőrség továbbá arra figyelmeztette a víztározóhoz látogatókat, legyenek óvatosak a víz közelében: ne becsüljék túl a képességüket, ne menjenek a vízbe alkoholfogyasztás után, és mindig ügyeljenek a saját biztonságukra - írja a Paraméter.