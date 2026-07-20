Hatalmas átalakulás vár a világ legnagyobb repülőjére: edzőterem és AI-asszisztens várja majd az utasokat

A világ legnagyobb utasszállító repülőgépe egy futurisztikus, átfogó átalakításon esik át a jövőben, amely átalakítja a légi közlekedést. A bemutató videó szerint interaktív ablakok, forgó ülések és egy személyi mesterséges intelligencia asszisztens várja majd az utasokat a fedélzeten. Az Airbus tervei szerint az A380-as repülőgép még egy külön edzőterem is kap.

Teljesen új belsőt kap az Airbus A380-as repülőgépe (Képünk illusztráció) Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Teljesen új belsőt kap az Airbus A380-as repülőgépe

Az Airbus által bemutatott koncepcióvideóban látható, amint az utasok guggolásokat végeznek repülés közben egy kijelölt edzőterem részen. A felvételen szerepelnek még alvókapszulák foglalásának tervei is azoknak az utasoknak, akik extra kényelmet szeretnének a hosszabb útvonalakon. Azokat pedig, akik 10 000 méteres magasságban szeretnének egy kis svédasztalt, egy teljes fedélzeti bár is várja majd, ahová bármikor betérhetnek és rendelhetnek italokat.

Az Airbus videója bemutatja az AIRSPACE nevezetű belső kialakítását. A cég szerint az új belső tér célja, hogy újraértelmezze a hosszú távú utazást csendesebb kabinokkal, tágasabb társalgókkal és korszerűsített első osztályú lakosztályokkal a kétszintes repülőgépeiken.

A videóban szélesebb, három ülésből álló sorok, hangulatvilágítás és a kabin tetejébe épített képernyők láthatók, amelyek valós idejű repülési irányokat, sőt, az elhaladó felhőket is képesek megjeleníteni. Az interaktív ablakok visszaszámlálóként is funkcionálnak, amelyek pontosan mutatják, hogy mennyi repülési idő van hátra, sőt filmeket lejátszanak az utasoknak.

Néhány bemutatott ülés képes egymással szemben elfordulni, így kényelmes teret teremtve a társasági élethez. Amikor meg vannak fordítva az interaktív ablak gyakorlatilag egy hatalmas tévévé alakul, amely képes szinkronizálni az utas felhőalapú tárhelyét, így szinte azonnal megnyithatja fájljait, munkadokumentumait, játékait vagy filmjeit.

Minden üléshez saját szórakoztató központ is tartozik majd, amelyben egy személyi mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztens kényelmi tippeket ad, valamint lehetőség van ételt vagy italt rendelni közvetlenül az üléshez egyetlen gombnyomással.