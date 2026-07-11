Tragédia a Bahamákon: tíz ember meghalt egy mindössze 20 perces repülőúton – videó

Tíz ember meghalt egy repülőgép-balesetben, miután pénteken lezuhant a Flamingo Air egyik kisrepülőgépe a Bahamákon – számolt be róla a Daily Mail.

A repülőgép-baleset helyszínén a hatóságok megkezdték a tragédia körülményeinek vizsgálatát (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Bahamai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hatóság tájékoztatása szerint a Cessna 402-es típusú repülőgép a nassaui Lynden Pindling Nemzetközi Repülőtérről indult a mintegy 64 kilométerre fekvő San Andros repülőtérre. A körülbelül 20 percesre tervezett belföldi járat a leszállás előtt nehézségekbe ütközött, majd bozótos területre zuhant Észak-Andros szigetén.

A rendőrség már rendelkezik az áldozatok névsorával, azonban a neveket csak a hozzátartozók értesítését és az adatok végleges ellenőrzését követően hozzák nyilvánosságra. A nyomozók jelenleg is vizsgálják a szerencsétlenség okát.

Mi történt a légitársasággal a repülőgép-baleset után?

A Bahamák Energiaügyi, Közmű- és Légiközlekedési Minisztériuma közölte, hogy elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztette a Flamingo Air működési engedélyét.

A tárca hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem tekinthető szankciónak a légitársasággal szemben. A döntés hátterében ugyanakkor egy másik, ugyanezen a napon történt biztonsági esemény is áll.

A miniszter tájékoztatása szerint péntek reggel egy másik Flamingo Air-járat pilótája műszaki problémát jelzett, ezért a Mayaguanára tartó repülőgép visszafordult Nassauba. A gép biztonságosan leszállt, az utasokat és a személyzetet kimenekítették, ezt követően azonban a repülőgép kigyulladt. Ebben az esetben senki sem sérült meg.

A Flamingo Air közleményében megerősítette a halálos baleset tényét, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, valamint közölte, hogy együttműködik a vizsgálatot végző hatóságokkal.