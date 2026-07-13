A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet, másodpercek alatt menekültek a roncsokból

Súlyos repülőgép-baleset történt Florida partjainál a Mexikói-öbölben vasárnap délután – írja a DailyMail.
Egy apa és fia egy 1974-es gyártású Mooney M20F típusú kisrepülőgéppel utaztak, amikor egy motorhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk a vízen.
A pilóta sikeresen letette a gépet a vízen, ő és fia is kimásztak a roncsokból, majd a partra úsztak. A fiú nem sérült meg a balesetben, a pilóta horzsolásos, felszíni sérülésekkel megúszta a becsapódást.
A strandolók a partról nézték végig a rémisztő jelenetet.
„Ültem a parton, a következő pillanatban pedig már láttuk a közeledő repülőgépet. Mire észbe kaptunk, egy fiú már ki is ugrott belőle, az apa mentőövet adott rá, majd kiúsztak”
– mondta egy szemtanú.
A hatóságok kiemelték a gépet a vízből, a baleset körülményeit vizsgálják.
Tragédia a Bahamákon: tíz ember meghalt egy mindössze 20 perces repülőúton
Pénteken súlyos légi szerencsétlenség rázta meg a Bahamákat. A repülőgép-baleset tíz halálos áldozatot követelt, az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított. Az érintett légitársaság működését ideiglenesen felfüggesztették.
Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről
A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.