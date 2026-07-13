A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet, másodpercek alatt menekültek a roncsokból

Súlyos repülőgép-baleset történt Florida partjainál a Mexikói-öbölben vasárnap délután – írja a DailyMail.

Repülőgép-baleset Floridánál: apa és fia csodával határos módon menekült meg (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Egy apa és fia egy 1974-es gyártású Mooney M20F típusú kisrepülőgéppel utaztak, amikor egy motorhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk a vízen.

A pilóta sikeresen letette a gépet a vízen, ő és fia is kimásztak a roncsokból, majd a partra úsztak. A fiú nem sérült meg a balesetben, a pilóta horzsolásos, felszíni sérülésekkel megúszta a becsapódást.

A strandolók a partról nézték végig a rémisztő jelenetet.

„Ültem a parton, a következő pillanatban pedig már láttuk a közeledő repülőgépet. Mire észbe kaptunk, egy fiú már ki is ugrott belőle, az apa mentőövet adott rá, majd kiúsztak”

– mondta egy szemtanú.

A hatóságok kiemelték a gépet a vízből, a baleset körülményeit vizsgálják.

Father and son rescued after plane makes emergency landing into the ocean https://t.co/WQHOL5on2S — Daily Mail (@DailyMail) July 13, 2026