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baleset

A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet, másodpercek alatt menekültek a roncsokból

5 perce
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Sértetlenül megúszta a kényszerleszállást egy pilóta és utasa Floridában. A kisrepülő motorhiba miatt szállt le a vízben, a repülőgép-balesetet mindkét fedélzeten tartózkodó személy – egy apa és fia – épségben megúszta.
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balesetrepülőgép-balesetFlorida

Súlyos repülőgép-baleset történt Florida partjainál a Mexikói-öbölben vasárnap délután – írja a DailyMail.

Repülőgép-baleset Floridánál: apa és fia csodával határos módon menekült meg
Repülőgép-baleset Floridánál: apa és fia csodával határos módon menekült meg (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Egy apa és fia egy 1974-es gyártású Mooney M20F típusú kisrepülőgéppel utaztak, amikor egy motorhiba miatt kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk a vízen.

A pilóta sikeresen letette a gépet a vízen, ő és fia is kimásztak a roncsokból, majd a partra úsztak. A fiú nem sérült meg a balesetben, a pilóta horzsolásos, felszíni sérülésekkel megúszta a becsapódást.

A strandolók a partról nézték végig a rémisztő jelenetet.

„Ültem a parton, a következő pillanatban pedig már láttuk a közeledő repülőgépet. Mire észbe kaptunk, egy fiú már ki is ugrott belőle, az apa mentőövet adott rá, majd kiúsztak”

– mondta egy szemtanú.

A hatóságok kiemelték a gépet a vízből, a baleset körülményeit vizsgálják.

Tragédia a Bahamákon: tíz ember meghalt egy mindössze 20 perces repülőúton

Pénteken súlyos légi szerencsétlenség rázta meg a Bahamákat. A repülőgép-baleset tíz halálos áldozatot követelt, az ügyben több hatóság is vizsgálatot indított. Az érintett légitársaság működését ideiglenesen felfüggesztették.

Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről

A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.

 

 

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