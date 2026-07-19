Csónakokkal siettek a roncsok között rekedt pilótához, videón a megrázó eset

Lezuhant egy kisrepülő a massachusettsi Plymouthban. A gép a feje tetején állt meg a Curlew tóban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette – írja a CBS News.

Repülőgép-baleset történt Massachusetts-ben: életét vesztette a pilóta

Fotó: unsplash.com

Az egyik szemtanú elmondta, hogy hallották, ahogy leáll a gép motorja.

„Azt hittük, újraindul a motor, de nem hallottuk. Ekkor tudtuk, hogy valaki bajban van” – mondta John McCarthy, a közeli kemping tulajdonosa.

McCarthy és több szemtanú azonnal csónakba ugrott, és a roncsokhoz eveztek. „Megpróbáltuk megfordítani a gépet, hogy kihúzzuk a pilótát” – emlékezett vissza a férfi.

„A part felé húztuk a roncsokat, amennyire csak tudtuk. Megpróbáltuk felfordítani, de nem sikerült, a gép tele volt vízzel”

– tette hozzá.

A pilóta körülbelül 20 percet töltött a víz alatt, mire a helyszínre érkező mentőcsapat egyik búvára kiemelte.

A 81 éves Richard Carraraként azonosított férfit kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok vizsgálják a halálos repülőgép-baleset körülményeit.

Dramatic new video shows bystanders rushing to save an elderly pilot after his plane crashed into a Massachusetts pond and flipped over. The pilot, 81-year-old Richard Carrara, later died. The FAA is investigating the crash. pic.twitter.com/3ADRN29Jdi — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 18, 2026