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Zajlik a mentés: száznál is több emberrel a fedélzetén borult fel egy hajó

pilóta

Csónakokkal siettek a roncsok között rekedt pilótához, videón a megrázó eset

20 perce
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Tóba zuhant egy kisrepülő az Egyesült Államokban. A szemtanúk azonnal a vízbe rohantak, hogy kimentsék a pilótát a fejre állt roncsokból, de már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálja a repülőgép-baleset körülményeit.
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pilótarepülőgép-balesetMassachusetts

Lezuhant egy kisrepülő a massachusettsi Plymouthban. A gép a feje tetején állt meg a Curlew tóban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette – írja a CBS News.

Repülőgép-baleset történt Massachusetts-ben: életét vesztette a pilóta
Repülőgép-baleset történt Massachusetts-ben: életét vesztette a pilóta
Fotó: unsplash.com

Az egyik szemtanú elmondta, hogy hallották, ahogy leáll a gép motorja.

„Azt hittük, újraindul a motor, de nem hallottuk. Ekkor tudtuk, hogy valaki bajban van” – mondta John McCarthy, a közeli kemping tulajdonosa.

McCarthy és több szemtanú azonnal csónakba ugrott, és a roncsokhoz eveztek. „Megpróbáltuk megfordítani a gépet, hogy kihúzzuk a pilótát” – emlékezett vissza a férfi.

„A part felé húztuk a roncsokat, amennyire csak tudtuk. Megpróbáltuk felfordítani, de nem sikerült, a gép tele volt vízzel”

– tette hozzá.

A pilóta körülbelül 20 percet töltött a víz alatt, mire a helyszínre érkező mentőcsapat egyik búvára kiemelte.

A 81 éves Richard Carraraként azonosított férfit kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok vizsgálják a halálos repülőgép-baleset körülményeit.

A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet

Sértetlenül megúszta a kényszerleszállást egy pilóta és utasa Floridában. A kisrepülő motorhiba miatt szállt le a vízben, a repülőgép-balesetet mindkét fedélzeten tartózkodó személy – egy apa és fia – épségben megúszta.

Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről

A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.

 

 

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