Csónakokkal siettek a roncsok között rekedt pilótához, videón a megrázó eset

Lezuhant egy kisrepülő a massachusettsi Plymouthban. A gép a feje tetején állt meg a Curlew tóban. A repülőgép-balesetben a pilóta életét vesztette – írja a CBS News.
Az egyik szemtanú elmondta, hogy hallották, ahogy leáll a gép motorja.
„Azt hittük, újraindul a motor, de nem hallottuk. Ekkor tudtuk, hogy valaki bajban van” – mondta John McCarthy, a közeli kemping tulajdonosa.
McCarthy és több szemtanú azonnal csónakba ugrott, és a roncsokhoz eveztek. „Megpróbáltuk megfordítani a gépet, hogy kihúzzuk a pilótát” – emlékezett vissza a férfi.
„A part felé húztuk a roncsokat, amennyire csak tudtuk. Megpróbáltuk felfordítani, de nem sikerült, a gép tele volt vízzel”
– tette hozzá.
A pilóta körülbelül 20 percet töltött a víz alatt, mire a helyszínre érkező mentőcsapat egyik búvára kiemelte.
A 81 éves Richard Carraraként azonosított férfit kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.
A hatóságok vizsgálják a halálos repülőgép-baleset körülményeit.
A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet
Sértetlenül megúszta a kényszerleszállást egy pilóta és utasa Floridában. A kisrepülő motorhiba miatt szállt le a vízben, a repülőgép-balesetet mindkét fedélzeten tartózkodó személy – egy apa és fia – épségben megúszta.
Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről
A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.