Több mint 70 év után megtalálták a világ egyik legismertebb repülőgép-szerencsétlenségének roncsait

Több mint hetven évvel a tragédia után megtalálták annak a Pan Am utasszállítónak a roncsait, amely 1952-ben zuhant az Atlanti-óceánba Puerto Rico közelében. A repülőgép-baleset 52 ember halálát okozta, és később hozzájárult több, ma is alkalmazott repülésbiztonsági szabály bevezetéséhez – számolt be róla a Tha Guardian.

74 évvel ezelőtt történt a világ egyik legismertebb repülőgép-balesete (képünk illusztráció)

Fotó: HANDOUT / Royal Thai Police

Hogyan történt a repülőgép-baleset?

A Clipper Endeavor nevű, DC–4 típusú repülőgép nem sokkal a felszállás után szenvedett balesetet, miután két hajtóműve meghibásodott. A fedélzeten tartózkodók közül 17-en túlélték a vízre szállást.

A túlélők beszámolói szerint a becsapódást mindenki életben vészelte át, azonban pánik tört ki, mert sok utas nem találta meg a mentőmellényét, miközben a személyzet a mentőtutajok előkészítésével küzdött. A repülőgép néhány percen belül elsüllyedt, 39 áldozat holttestét pedig soha nem találták meg.

Több évtizedes kutatás vezetett a roncsokhoz

A roncsokat 2026 júniusában fedezték fel mintegy 600 méteres mélységben egy szonárral felszerelt víz alatti drón segítségével. A kutatást az Air/Sea Heritage Foundation és a Deep Sea Vision közösen végezte.

A keresést több évnyi levéltári kutatás előzte meg. A szakemberek a Pan Am és az amerikai parti őrség archívumait, valamint a baleset hivatalos vizsgálatának dokumentumait is átnézték. A döntő nyomot egy Puerto Ricóban fennmaradt térkép jelentette, amelyet olyan amerikai légierő-pilóták készítettek, akik szemtanúi voltak a szerencsétlenségnek.

A történelmi dokumentumokat korabeli időjárási adatokkal is összevetették, így jelölték ki a keresési területet. A víz alatti drón már az első átvizsgálás során megtalálta a repülőgép törzsét és farokrészét.

A tragédia megváltoztatta a repülésbiztonsági szabályokat

Repülésbiztonsági szakértők szerint a Pan Am-katasztrófa fontos szerepet játszott a modern utasbiztonsági előírások kialakításában.

A kutatásban részt vevő szakemberek szerint a felfedezés reményt adhat más, tengeri repülőgép-szerencsétlenségek áldozatainak hozzátartozóinak is. Példaként említették a Malaysia Airlines MH370-es járatát, amely 12 évvel ezelőtt tűnt el 269 emberrel a fedélzetén, és amelynek holléte máig nem ismert.