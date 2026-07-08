Az oktató kiugrott a repülőgépből, kitört a zűrzavar a pilótafülképen

Egy rutinszerű gyakorlórepülés percek alatt vált drámai helyzetté Argentínában, amikor egy 22 éves pilótanövendéknek egyedül kellett irányítania a gépet. A repülőgép-baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok, miután az oktató repülés közben elhagyta a Cessna C-150 fedélzetét, és életét vesztette.
A tragédia a Córdoba tartományban található Toledo közelében történt, amikor a Flying Parrot Córdoba repülőiskola oktatója, a 42 éves Leandro Bertazzo egy Cessna C-150 típusú repülőgépen gyakorolt egy tanulóval.
A beszámolók szerint a férfi egy ponton azt mondta a növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd levette a fejhallgatóját, elrendezte személyes tárgyait, kikapcsolta a biztonsági övét, kinyitotta az ajtót, és kiesett a gépből.
A 22 éves nő a sokk ellenére nem veszítette el az irányítást. A gépet visszavezette a Coronel Olmedo repülőtérre, ahol biztonságosan landolt, majd értesítette a hatóságokat.
Vizsgálják, mi történt a repülés közben
A hatóságok egyelőre nem adtak hivatalos magyarázatot arra, hogyan történhetett meg a rendkívüli eset. A vizsgálat során ellenőrzik a repülőgép műszaki állapotát, a repülési dokumentumokat és a fedélzeti kommunikációt is.
A repülőiskola vezetője szerint a fiatal pilóta rendkívüli helyzetben is professzionálisan viselkedett. Eduardo Alvarez úgy fogalmazott, hogy a nő ugyan nagyon megrázódott, de megfelelő képzettséggel és hidegvérrel hajtotta végre a leszállást.
Nagyon tisztán gondolkodott, határozott és profi maradt – mondta az iskola vezetője.
A férfi holttestét mintegy húsz perccel később találták meg egy mezőn azon a területen, amelyet a pilótanövendék megjelölt a hatóságoknak.
A helyi sajtó szerint Bertazzo korábban kereskedelmi pilótaként dolgozott Chilében, és négy éve oktatóként tevékenykedett a repülőiskolánál. Ismerősei szerint mindig jókedvű emberként ismerték, ezért a történtek mindenkit megdöbbentettek.
A tragédia előtt az oktató már egy másik tanulóval is repült aznap, mielőtt a 22 éves növendékkel felszállt volna.
Egyedül maradt a levegőben, mégis sikerült a leszállás
A különleges eset azért is váltott ki nagy figyelmet, mert egy tapasztalatlanabb pilótának kellett rendkívül nehéz helyzetben átvennie a teljes irányítást. A pilótanövendék egyedül hajtotta végre a manővert, miközben a fedélzeten bekövetkezett események miatt komoly lelki terhelés alatt állt.
A hatóságok továbbra is vizsgálják, hogy emberi döntés, műszaki probléma vagy más körülmény vezetett-e a történtekhez. A szakértők szerint a pontos okok megállapításához szükség lesz a repülőgép teljes átvizsgálására és minden rendelkezésre álló adat elemzésére.
Az eset újabb megrázó tragédia a légiközlekedésben, ugyanakkor a szakemberek szerint a növendék gyors reakciója és kiképzése kulcsszerepet játszott abban, hogy a gép végül biztonságosan visszatért a földre.
A repülés nem veszélytelen, naponta történnek balesetek, azonban nem mindegyik végződik tragédiával. New Yorkban nemrég egy repülőgép összes utasát sikerült kimenteni egy kényszerleszállást követően.