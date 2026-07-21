Családi házra zuhant egy kisrepülő Texasban – videó

A repülőgép-baleset hétfőn kora reggel történt a Fort Bend megyei Fulshear közelében, amikor egy élénksárga repülőgép egy családi házra zuhant.

A repülőgép-balesetben a pilóta könnyebben megsérült

Fotó: Twitter

A ház tulajdonosa elmondta, hogy éppen az ágyban feküdt, amikor egy hatalmas robajra lett figyelmes: ekkor csapódott az épület tetejébe a kisrepülő.

A hatóságok tájékoztatása szerint a pilóta éppen egy közeli füves magánleszállópályára próbált leszállni, amikor bekövetkezett a baleset.

NEW: A pilot was injured after a small plane landed on top of a house in a Houston suburb, according to the Texas Department of Public Safety. pic.twitter.com/mL1pebBP7q — Liberty Pinnacle (@LibertyPinnacle) July 21, 2026

A pilóta túlélte a becsapódást, és csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A tűzoltók érkezésekor eszméleténél volt, azonban beszorult a pilótafülkébe. A mentés megkezdése előtt az épület áramellátását is le kellett kapcsolni, mert a szivárgó üzemanyag miatt fennállt a robbanás veszélye – írja az ABC7.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint a balesetet szenvedett repülőgép egy Piper J3C-65 típusú kisrepülő volt, amelyen a pilótán kívül senki sem utazott. A rendelkezésre álló információk szerint a hatóságok vizsgálják, hogy mi vezetett a szerencsétlenséghez.

Három családtag vesztette életét egy repülőgép-balesetben

A pilóta, a lánya és a kétéves unokája az áldozat. A repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le, miután minden kapcsolat megszakadt vele. A rendőrség közlése szerint a gép a baleset során teljesen megsemmisült, és mind a három utas a helyszínen életét vesztette.