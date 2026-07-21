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repülőgép-baleset

Családi házra zuhant egy kisrepülő Texasban – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egy kisrepülőgép egy lakóházba csapódott az amerikai Texas államban, miközben a pilóta egy közeli magánleszállópályára próbált leszállni. A repülőgép-baleset során a pilóta könnyebben sérült meg.
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repülőgép-balesetTexaskisrepülőgép

A repülőgép-baleset hétfőn kora reggel történt a Fort Bend megyei Fulshear közelében, amikor egy élénksárga repülőgép egy családi házra zuhant.

repülőgép-baleset
A repülőgép-balesetben a pilóta könnyebben megsérült
Fotó: Twitter

A ház tulajdonosa elmondta, hogy éppen az ágyban feküdt, amikor egy hatalmas robajra lett figyelmes: ekkor csapódott az épület tetejébe a kisrepülő.

A hatóságok tájékoztatása szerint a pilóta éppen egy közeli füves  magánleszállópályára próbált leszállni, amikor bekövetkezett a baleset.

A pilóta túlélte a becsapódást, és csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A tűzoltók érkezésekor eszméleténél volt, azonban beszorult a pilótafülkébe. A mentés megkezdése előtt az épület áramellátását is le kellett kapcsolni, mert a szivárgó üzemanyag miatt fennállt a robbanás veszélye – írja az ABC7.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint a balesetet szenvedett repülőgép egy Piper J3C-65 típusú kisrepülő volt, amelyen a pilótán kívül senki sem utazott. A rendelkezésre álló információk szerint a hatóságok vizsgálják, hogy mi vezetett a szerencsétlenséghez.

Három családtag vesztette életét egy repülőgép-balesetben

A pilóta, a lánya és a kétéves unokája az áldozat. A repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le, miután minden kapcsolat megszakadt vele. A rendőrség közlése szerint a gép a baleset során teljesen megsemmisült, és mind a három utas a helyszínen életét vesztette.

 

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