Családi házra zuhant egy kisrepülő Texasban – videó

A repülőgép-baleset hétfőn kora reggel történt a Fort Bend megyei Fulshear közelében, amikor egy élénksárga repülőgép egy családi házra zuhant.
A ház tulajdonosa elmondta, hogy éppen az ágyban feküdt, amikor egy hatalmas robajra lett figyelmes: ekkor csapódott az épület tetejébe a kisrepülő.
A hatóságok tájékoztatása szerint a pilóta éppen egy közeli füves magánleszállópályára próbált leszállni, amikor bekövetkezett a baleset.
A pilóta túlélte a becsapódást, és csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A tűzoltók érkezésekor eszméleténél volt, azonban beszorult a pilótafülkébe. A mentés megkezdése előtt az épület áramellátását is le kellett kapcsolni, mert a szivárgó üzemanyag miatt fennállt a robbanás veszélye – írja az ABC7.
A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint a balesetet szenvedett repülőgép egy Piper J3C-65 típusú kisrepülő volt, amelyen a pilótán kívül senki sem utazott. A rendelkezésre álló információk szerint a hatóságok vizsgálják, hogy mi vezetett a szerencsétlenséghez.
Három családtag vesztette életét egy repülőgép-balesetben
A pilóta, a lánya és a kétéves unokája az áldozat. A repülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le, miután minden kapcsolat megszakadt vele. A rendőrség közlése szerint a gép a baleset során teljesen megsemmisült, és mind a három utas a helyszínen életét vesztette.