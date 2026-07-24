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baleset

Videón a baleset: 11 emberrel a fedélzetén zuhant re egy repülőgép

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
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11 emberrel a fedélzetén lezuhant egy hidroplán az Egyesült Államokban. A repülőgép-balesetben többen megsérültek, egy embert kritikus állapotban szállítottak kórházba.
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balesethidroplánwashington államrepülőgép-baleset

Egy hidroplán 11 emberrel a fedélzetén a tengerbe zuhant Washington állam partjainál csütörtök délután. A repülőgép-balesetben többen megsérültek, egy embert kritikus állapotban szállítottak kórházba – tájékoztat az ABC News.

Repülőgép-baleset Washington államban: vízbe zuhant egy hidroplán, 11 embert mentettek ki
Repülőgép-baleset Washington államban: vízbe zuhant egy hidroplán, 11 embert mentettek ki (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hidroplán a Sucia-sziget közelében zuhant a vízbe helyi idő szerint délután 5 óra 20 perc körül. A fedélzeten 10 utas és a pilóta tartózkodott.

A baleset idején több hajó és csónak is volt a közelben, az emberek azonnal a helyszínre siettek segíteni. A gyors beavatkozásnak köszönhetően mindenkit kimentettek a roncsok közül.

A balesetben többen megsérültek, egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

Mire a mentőegységek a helyszínre értek, a hidroplán már lángokban állt és süllyedni kezdett.

A repülőgép-baleset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálja.

A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet

Sértetlenül megúszta a kényszerleszállást egy pilóta és utasa Floridában. A kisrepülő motorhiba miatt szállt le a vízben, a repülőgép-balesetet mindkét fedélzeten tartózkodó személy – egy apa és fia – épségben megúszta.

Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről

A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.

 

 

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