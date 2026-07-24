Videón a baleset: 11 emberrel a fedélzetén zuhant re egy repülőgép

Egy hidroplán 11 emberrel a fedélzetén a tengerbe zuhant Washington állam partjainál csütörtök délután. A repülőgép-balesetben többen megsérültek, egy embert kritikus állapotban szállítottak kórházba – tájékoztat az ABC News.

Repülőgép-baleset Washington államban: vízbe zuhant egy hidroplán, 11 embert mentettek ki (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hidroplán a Sucia-sziget közelében zuhant a vízbe helyi idő szerint délután 5 óra 20 perc körül. A fedélzeten 10 utas és a pilóta tartózkodott.

A baleset idején több hajó és csónak is volt a közelben, az emberek azonnal a helyszínre siettek segíteni. A gyors beavatkozásnak köszönhetően mindenkit kimentettek a roncsok közül.

A balesetben többen megsérültek, egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

Mire a mentőegységek a helyszínre értek, a hidroplán már lángokban állt és süllyedni kezdett.

A repülőgép-baleset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálja.

A Kenmore Air de Havilland DHC-3 Otter aircraft with 11 occupants was involved in an accident near Sucia Island, north of Seattle.



The successful evacuation of carrying 10 passengers and 1 pilot, highlights the effectiveness of the pilot's emergency response and the safety… pic.twitter.com/6r0NDZmaST — FL360aero (@fl360aero) July 24, 2026

#BREAKING: A Seaplane Carrying Eleven Passengers has Crashed During Flight from Seattle’s Lake Union to Roche Harbor pic.twitter.com/szOH0X4C4F — dubsea (@dubseatv) July 24, 2026