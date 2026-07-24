Videón a baleset: 11 emberrel a fedélzetén zuhant re egy repülőgép

Egy hidroplán 11 emberrel a fedélzetén a tengerbe zuhant Washington állam partjainál csütörtök délután. A repülőgép-balesetben többen megsérültek, egy embert kritikus állapotban szállítottak kórházba – tájékoztat az ABC News.
A hidroplán a Sucia-sziget közelében zuhant a vízbe helyi idő szerint délután 5 óra 20 perc körül. A fedélzeten 10 utas és a pilóta tartózkodott.
A baleset idején több hajó és csónak is volt a közelben, az emberek azonnal a helyszínre siettek segíteni. A gyors beavatkozásnak köszönhetően mindenkit kimentettek a roncsok közül.
A balesetben többen megsérültek, egy embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.
Mire a mentőegységek a helyszínre értek, a hidroplán már lángokban állt és süllyedni kezdett.
A repülőgép-baleset körülményeit az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) is vizsgálja.
A vízen tette le a pilóta a meghibásodott gépet
Sértetlenül megúszta a kényszerleszállást egy pilóta és utasa Floridában. A kisrepülő motorhiba miatt szállt le a vízben, a repülőgép-balesetet mindkét fedélzeten tartózkodó személy – egy apa és fia – épségben megúszta.
Sokkoló részletek derültek ki a pekingi repülőgép-balesetről
A kínai hatóságok szerint személyes okok álltak annak a tragédiának a hátterében, amikor egy kisrepülőgép múlt héten Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött. A balesetben a pilóta meghalt, 13 ember pedig megsérült.