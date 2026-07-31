Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leáll a paksi atomerőmű, Magyar Péter a helyszínen tart tájékoztatót – élőben az Origón

repülőgép

106 utassal a fedélzeten csapott villám az Eurowings repülőgépébe

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rémisztő pillanatok játszódtak le az Eurowings egyik járatán, miután nem sokkal a felszállás után villámcsapás érte a Bécsbe tartó Airbus A320-ast. A repülőgép ezután elővigyázatosságból visszafordult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgépvillámcsapásjáratfelszállás

Ijesztő pillanatokat élt át 106 utas és a személyzet az Eurowings egyik járatán, amikor nem sokkal a stuttgarti felszállás után villámcsapás érte a Bécsbe tartó Airbus A320-as repülőgépet. A hírek szerint az incidens csütörtök este történt.

Nem sokkal a felszállás után ért villámcsapás egy repülőgépet / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Nem sokkal a felszállás után ért villámcsapás egy repülőgépet

A légitársaság bejelentése szerint a gép már a levegőben volt, amikor a villám belécsapott. Biztonsági okokból a pilóták ekkor úgy döntöttek, hogy visszatérnek Stuttgartba, majd a felszállás után nagyjából 40 perccel landoltak a repülőtéren.

Az Eurowings hangsúlyozta, a repülésbiztonság nem sérült, ennek ellenére a gépet a leszállást követően a technikusok alapos ellenőrzésnek vetették alá.  A fedélzeten a személyzet mellett 106 utas tartózkodott, akiket ezután más járatokra helyeztek át. Az Eurowings szerint az Airbus a műszaki ellenőrzést követően a mai nap folyamán újraindíthatja a menetrend szerinti járatait - írja a Bild.

Bár ritkaság, hogy egy repülőgépet villámcsapás érjen, a repülés során kalkulált kockázatnak számít. A modern kereskedelmi repülőgépeket épp ezért általában úgy tervezik, hogy az ilyen csapásokat az utasok és a személyzet sérülése nélkül átvészelhessék.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!