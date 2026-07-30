Füstölő fülhallgató-tok miatt hajtott végre kényszerleszállást a Swiss Air repülőgépe

Egy, az ülés alá beszorult fülhallgató-tok kezdett el füstölni múlt hétfőn a Swiss International Airlines Zürichből New Yorkba tartó járatán. A repülőgép emiatt kényszerleszállást hajtott végre Bangorban, az Egyesült Államok Maine államában.
Füstölő fülhallgató-tok miatt hajtott végre kényszerleszállást a repülőgép
A műszaki szakértők ezután átvizsgálták a repülőgépet, majd felfedezték, hogy egy fejhallgató töltőtokja becsúszott az egyik ülés alá, ahol megsérült, ami füstöléshez vezetett.
A Swiss nemrég kiadott közleményében azt közölte, a New Yorkba tartó LX16-os járat személyzete helyesen járt el. A légitársaság azt is elmondta, senki sem sérült meg az incidens során: mind a 208 utas és a személyzet is biztonságban hagyta el a gépet.
Az eset kapcsán a Swiss emlékeztette az utasokat a lítium akkumulátorokkal működő elektronikus eszközökre vonatkozó jelenlegi szabályokra. Az év eleje óta ugyanis tilos tilos hordozható töltőt (power bank) használni az eszközök töltésére, ahogy a power bank maga sem tölthető a fedélzeten. Az utasok legfeljebb két ilyen hordozható töltőt vihetnek magukkal, amiket maguknál kell tartaniuk az ülészsebben vagy az ülés alatt elhelyezett kézipoggyászban. Tilos továbbá a feladott poggyászban vagy az ülések feletti tárolórekeszekben szállítani őket. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az elektronikus cigarettákra is.