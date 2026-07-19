A katasztrófa, amely megváltoztatta a repülést: így próbálták megmenteni a zuhanó gépet

Egy utasszállító repülőgép több mint 300 emberrel a fedélzetén elvesztette az irányíthatóságát, miután egy hajtóműrobbanás teljesen tönkretette a vezérlést. A repülőgép-katasztrófa során a pilóták egy olyan módszerrel próbálták életben tartani a gépet, amelyre korábban szinte senki nem gondolt: kizárólag a hajtóművek erejével próbálták irányítani a repülőt.
Az eset 1989. július 19-én történt, amikor a United Airlines 232-es járata egy McDonnell Douglas DC-10-es géppel közlekedett Denver és Chicago között. A fedélzeten 296 ember utazott, amikor Iowa felett hatalmas robbanás rázta meg a repülőgépet.
A gép elvesztette az irányítást, a pilóták azonban nem adták fel
A kapitány, Al Haynes először azt hitte, hogy bombarobbanás történt. A DC-10-es hirtelen megrázkódott, majd erősen jobbra kezdett dőlni. A helyzet azonban még súlyosabb volt annál, mint amit elsőre gondoltak.
A repülőgép ugyanis nem egyszerűen egy hajtóműhibával küzdött. A hátsó hajtómű szétesésekor leszakadó fémdarabok megrongálták a hidraulikus rendszereket is, amelyek a kormányfelületek mozgatásáért feleltek.
A pilóták hiába próbálták mozgatni a kormányt és a pedálokat, a gép gyakorlatilag nem reagált megfelelően. A repülőgép irányíthatatlanná vált, miközben tovább süllyedt.
Ekkor azonban felfedeztek egy rendkívül szokatlan lehetőséget: a két szárny alatti hajtómű teljesítményének változtatásával valamennyire képesek voltak befolyásolni a gép mozgását.
Al Haynes kapitány a bal oldali hajtómű teljesítményét csökkentette, miközben a jobb oldalit maximálisra állította. A különbség hatására a repülőgép lassan balra fordult, és a pilóták újra bizonyos mértékű ellenőrzést szereztek felette.
Ez azonban rendkívül bizonytalan módszer volt. A hajtóművek nem helyettesíthetik a normál kormányzást, ezért minden apró változtatás után várniuk kellett, hogy a gép hogyan reagál.
A tragikus leszállás, amely 185 ember életét mentette meg
A gépen utazott Dennis Fitch, egy tapasztalt DC-10-es oktatópilóta is. Miután értesült a problémáról, csatlakozott a pilótákhoz, és segített a hajtóművek irányításában.
A személyzet végül a Sioux City Gateway repülőtér felé tudta terelni a gépet. Több mint egyórás küzdelem után sikerült kézzel kiengedniük a futóművet, és megpróbálták a leszállást.
A repülőgép azonban túl gyorsan érkezett, és nem volt lehetőségük megfelelően lassítani. Amikor a gép földet ért, a jobb szárny először csapódott a betonhoz. A DC-10-es darabokra tört, majd kigyulladt és fejjel lefelé állt meg a kifutópályán.
A fedélzeten tartózkodó 296 ember közül 185-en túlélték a balesetet.
A United 232-es járat tragédiája az egyik legismertebb repülőgép-baleset lett a repülés történetében, mert bebizonyította, hogy rendkívüli körülmények között a pilóták még szinte lehetetlen helyzetben is képesek lehetnek életeket menteni.
A baleset után a NASA és a légügyi szakemberek hosszú éveken keresztül vizsgálták, hogy lehetséges-e egy repülőgépet kizárólag hajtóművek segítségével irányítani. A kutatások szerint bizonyos helyzetekben működhet a módszer, de egy biztonságos leszállás így rendkívül nehéz.
A United 232-es járat esete azóta is a pilóták képzésének egyik fontos példája, és azt mutatja meg, hogyan képes az emberi döntéshozatal és a szakmai tapasztalat egy súlyos repülőgép-katasztrófa közepette is életeket menteni.