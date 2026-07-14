Leesett a helyiek álla: repülőgép foglalta el az úttestet Kolozsváron - Videó!

Nem éppen mindennapi látványban volt része azoknak a közlekedőknek, akik hétfőről keddre virradó éjszaka a kolozsvári Traian Vuia utcáját járták. Ekkor úgy tűnt, mintha egy repülőgép landolt volna az úttesten, ami teljesen megbénította a forgalmat - írja a Maszol.

Nem mindennapi látvány Kolozsváron: repülőgép akadályozta a forgalmat (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Nem mindennapi látvány Kolozsváron: repülőgép akadályozta a forgalmat

Mint kiderült, nem kényszerleszállás történt, csupán egy túlméretes szállítmány haladt át a városon, ami a kolozsvári repülőtérre vitt egy repülőgép-alkatrészt: a konvoj még július 10-én indult útnak az otopeni Henri Coandă Nemzetközi Repülőtérről.

A 6 méter hosszú, 6,5 méter széles, 4,5 méter magas szállítmány egyébként 52 tonnát nyom, épp ezért rendőri felvezetéssel halad és ideiglenes forgalomkorlátozásokra is szükség van.