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repülőgép

Leesett a helyiek álla: repülőgép foglalta el az úttestet Kolozsváron - Videó!

48 perce
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Elképesztő látványban volt része a közlekedőknek hétfőről keddre virradó éjszaka. A hírek szerint a repülőgép nem kényszerleszállást hajtott végre, csak egy túlméretes szállítmányról volt szó, amely alkatrészt vitt a kolozsvári repülőtérre.
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repülőgépúttestforgalommeglepő

Nem éppen mindennapi látványban volt része azoknak a közlekedőknek, akik hétfőről keddre virradó éjszaka a kolozsvári Traian Vuia utcáját járták. Ekkor úgy tűnt, mintha egy repülőgép landolt volna az úttesten, ami teljesen megbénította a forgalmat - írja a Maszol.

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Nem mindennapi látvány Kolozsváron: repülőgép akadályozta a forgalmat (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Nem mindennapi látvány Kolozsváron: repülőgép akadályozta a forgalmat

Mint kiderült, nem kényszerleszállás történt, csupán egy túlméretes szállítmány haladt át a városon, ami a kolozsvári repülőtérre vitt egy repülőgép-alkatrészt: a konvoj még július 10-én indult útnak az otopeni Henri Coandă Nemzetközi Repülőtérről.

A 6 méter hosszú, 6,5 méter széles, 4,5 méter magas szállítmány egyébként 52 tonnát nyom, épp ezért rendőri felvezetéssel halad és ideiglenes forgalomkorlátozásokra is szükség van.

Mindeközben a Ryanair London Stansted-Tiranában tartó repülőút kész rémálommá vált egy tomboló vihar, két eltérítés és rendőri beavatkozás után. Erről részletesebben IDE KATTINTVA olvashatsz!

 

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