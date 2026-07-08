Vicceskedni akart a légitársaság, kommentháború és botrány lett belőle

A repülőgép fedélzetén való helyes viselkedésről alakult ki vita a közösségi médiában, miután a Southwest Airlines egy viccesnek szánt bejegyzésben üzent az utasoknak.

Nagy vitát váltott ki, felállhatnak-e az utasok a repülőgépen közvetlenül a landolás után - Illusztráció

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

Attól még senki sem fog hamarabb leszállni, hogy a biztonsági öv kikapcsolását jelző lámpa kialvása után azonnal feláll

- írta a légitársaság a posztjában, és minden szó közé emojikat tett.

„You 👏 won't 👏 get 👏 off 👏 the 👏 plane 👏 faster 👏 by 👏 standing 👏 up 👏 .001 👏 seconds 👏 after 👏 the 👏 seatbelt 👏 sign 👏 turns 👏 off 👏”

A bejegyzés pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, sokan nem hagyták szó nélkül. Rengetegen írták, hogy nem azért állnak fel rögtön, mert előbb szeretnék elhagyni a gépet, hanem mert a hosszú ülés után szeretnék kicsit kinyújtóztatni a lábukat, illetve előkészíteni a kézipoggyászukat.

Volt, aki azt írta, hogy a szűk ülések miatt egyszerűen szüksége van egy kis mozgásra a leszállást követően. Mások szerint a felállás nem egyenlő a tolakodással, hiszen megvárják, amíg az előttük ülők elhagyják a gépet – írja a Fox News.

Illusztráció

Fotó: Pexels

Diane Gottsman amerikai etikett-szakértő szerint teljesen érthető, hogy a hosszú repülőút után az emberek fel akarnak állni és megmozgatni a lábukat. Úgy véli azonban, hogy problémát az okoz, amikor az utasok túl korán kilépnek a folyosóra, akadályozzák a többieket vagy megpróbálnak előretolakodni. Szerinte

a megfelelő megoldás az, ha mindenki kivárja a sorát, és csak akkor lép a folyosóra, amikor erre elegendő hely van.

Hozzátette, hogy a légiutas-kísérők feladata biztosítani a rendezett kiszállást.

A hozzászólók többsége is úgy vélte, hogy önmagában a felállással nincs gond, amennyiben az utasok nem próbálnak mások elé kerülni. Sokan azt írták, hogy így gyorsabban elő tudják venni a csomagjukat, és ezzel még a kiszállást is gördülékenyebbé teszik.

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