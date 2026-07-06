Folyóba zuhant egy repülőgép, nyolc ember élete került veszélybe

Nyolc embert mentettek ki, miután a mélybe zuhant egy hidroplán. A magántulajdonban lévő Quest Kodiak 100-as repülőgép július 5-én, vasárnap, délben zuhant bele a New York-i East River folyóba, mialatt a város keleti oldali hidroplánterminálja felé tartott.

Folyóba zuhant egy repülőgép, nyolc embert mentettek ki / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Nathan Cima

Folyóba zuhant egy repülőgép, nyolc embert mentettek ki

A hírek szerint a repülőgép The Hamptonsból, Long Island egy előkelő negyedéből szállt fel: a zuhanást követően részben felborult, az egyik szárnya pedig a vízbe merült. Az ezt követő mentőakcióban öt hajó és egy másik hidroplán segédkezett Brooklyn és Manhattan között. Úgy tudni, mind a nyolc utast sikerült kimenteni, közülük ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A hidroplánt ezután a dokkokhoz vontatták.

Ez már a második alkalom az elmúlt időszakban, hogy egy Kodiak 100-as hidroplánt emeltek ki az East Riverből azt követően, hogy egy repülőgépet felszállás közben eltalált egy hullám a Throgs Neck híd közelében Queensben. A mostani balesettel kapcsolatban jelenleg vizsgálat folyik - írja a Daily Star.