Hajszálon múlt a tragédia: majdnem lezuhant egy repülőgép London felett

Súlyos légi incidens történt London felett: egy British Airways utasszállító leszállás közben elveszítette a felhajtóerejét, és csak a kapitány gyors közbelépésének köszönhetően sikerült elkerülni a katasztrófát. A Daily Mail információi szerint ez volt az Egyesült Királyság egyik legsúlyosabb légi incidense az elmúlt években.

Másodperceken múlt a tragédia London felett: egy British Airways utasszállító repülőgép leszállás közben veszélyes helyzetbe került.

Fotó: DOMENIC AQUILINA / AFP

A kapitánynak kellett átvennie az irányítást

A Düsseldorfból London Heathrow repülőterére tartó BA919-es járat július 6-án, mintegy 1200 méteres magasságban repült a Canary Wharf pénzügyi negyed felett, amikor meghibásodott az egyik fedélzeti rendszer, amely a repülőgép sebességére és más létfontosságú repülési adatokra vonatkozó információkat szolgáltatja.

A meghibásodás miatt a repülőgép elveszítette a felhajtóerejét, vagyis a szárnyak már nem tudták megfelelően a levegőben tartani a gépet. Ilyenkor az utasszállító hirtelen süllyedni kezdhet, és akár irányíthatatlanná is válhat.

A beszámolók szerint a másodpilóta először megpróbálta megoldani a problémát, ám nem járt sikerrel. Ekkor a kapitány átvette az irányítást, és sikerült stabilizálnia a repülőgépet. Iparági források szerint az ilyen közbelépés szinte példátlan.

Vizsgálat indult a történtek miatt

Szakértők szerint a történtek akár a repülőgép teljes elvesztéséhez is vezethettek volna. Az egyik bennfentes úgy fogalmazott, hogy ez volt

Az elmúlt évek egyik legveszélyesebb légi incidense, amely hajszál híján katasztrófába torkollott az Egyesült Királyságban.

Az esetet hivatalosan repülés közbeni irányításvesztésként (Loss of Control In-flight) rögzítették, az előzetes besorolás szerint pedig a pilóta tevékenysége is közrejátszhatott a történtekben. Úgy tudni,

a kapitány az incidens után stressz miatti szabadságra ment.

A balesetet az Egyesült Királyság légibaleset-vizsgáló hatósága (AAIB) vizsgálja. A British Airways közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, de a folyamatban lévő eljárás miatt egyelőre nem kíván további részleteket nyilvánosságra hozni.

A repülésbiztonság az utóbbi hetekben többször is reflektorfénybe került. Nemrég az Austrian Airlines egyik járatán okozott komoly fennakadást egy potyautas, aki észrevétlenül jutott fel a repülőgépre.