Hetven évig rejtette az óceán a repülőgép-katasztrófa roncsát – most látványos képekkel tör a felszínre

Egy víz alatti drón fedezte fel a Pan Am 1952-ben lezuhant repülőgépének roncsait. A járat katasztrófájában többen életüket vesztették, a tragédia pedig megváltoztatta a repülésbiztonsági előírásokat.

Több mint hetven év után megtalálták a Pan Am repülőgépének roncsait Forrás:/7newsAustralia/YouTube

Több mint hetven év után megtalálták a Pan Am repülőgépének roncsait

Több mint hetven év után megtalálták a Puerto Rico közelében lezuhant Pan Am utasszállító roncsait. A Clipper Endeavor nevű, DC–4 típusú repülőgép 1952-ben, nem sokkal a felszállás után zuhant az Atlanti-óceánba, miután két hajtóműve meghibásodott. A katasztrófában 52 ember meghalt, 17-en túlélték a vízre szállást.

A túlélők szerint a becsapódást még mindenki átvészelte, ám ezután pánik tört ki a fedélzeten. Sok utas nem találta meg a mentőmellényét, a személyzet pedig a mentőtutajok előkészítésével küzdött. A gép néhány percen belül elsüllyedt, 39 áldozat holtteste soha nem került elő.

A roncsokat 2026 júniusában, mintegy 600 méteres mélységben fedezte fel egy szonárral felszerelt víz alatti drón. A többéves levéltári kutatás során egy szemtanú pilóták által készített Puerto Ricó-i térkép vezette el a szakembereket a helyszínhez. A drón már az első átvizsgáláskor megtalálta a törzset és a farokrészt.

A tragédia után kötelezővé tették a felszállás előtti biztonsági tájékoztatást, és módosították a mentőfelszerelések elhelyezését. A felfedezés új részletekkel szolgálhat a repülőgép-szerencsétlenségről és annak lefolyásáról.