3 napja keresik a lezuhant repülőgép személyzetét - újabb roncsdarabokat emeltek ki a hatóságok

A pakisztáni haditengerészet kutatócsapatai további roncsdarabokat találtak a teherszállító repülőgépből, amely a hét elején zuhant az Arab-tengerbe. A megtalált darabokat most a nyomozók vizsgálják, mindeközben a repülőgép személyzetének öt eltűnt tagját immár harmadik napja keresik.

Továbbra is keresik a lezuhant repülőgép 5 fős személyzetét. Fotó: - / Pakistan Airports Authority

Továbbra is keresik a lezuhant repülőgép 5 fős személyzetét

A Pakisztáni Repülőtéri Hatóság közölte, hogy a pakisztáni haditengerészet és a Pakisztáni Tengerészeti Biztonsági Ügynökség kutató-mentő műveletei továbbra is folyamatban vannak a vízben és levegőben, miközben egyéb eszközöket is bevetettek eltűnt személyek megtalálása érdekében.

A baleset okát továbbra is vizsgálják. A jelenleg elérhető információk szerint a karacsi székhelyű K2 Airways magáncég által üzemeltetett teherszállító repülőgép kedden késő este tűnt el a radarokról, miközben az Egyesült Arab Emírségekbeli Sardzaból Karacsiba, Pakisztánba tartott, miután meghibásodást jelentett navigációs rendszerében.

A haditengerészet szerdán találta meg az első roncsdarabokat, mintegy 100 kilométerre Ormara tengerparti városától, Pakisztán délnyugati Makran partján, Beludzsisztán tartományban. A repülőgép törzsének és mind az öt fős személyzetnek holléte továbbra is rejtély.

Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif arra utasította a hatóságokat, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást használjanak fel az eltűnt személyzet tagjainak felkutatására. Eközben a K2 Airways közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a katasztrófát kivizsgáló hatóságokkal - írta az AP News.