Három családtag vesztette életét egy repülőgép-szerencsétlenségben

Mind a három utas életét vesztette egy repülőgép-szerencsétlenségben a New York állambeli Harrietstown város közelében. A New York-i Állami Rendőrség (NYSP) egy sajtóközleményben azt közölte, a tragikus baleset július 13-án, hétfőn, helyi idő szerint 23:15 körül történt egy félreeső területen.

A pilóta, a lánya és a kétéves unokája vesztette életét repülőgép-szerencsétlenségben / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A pilóta, a lánya és a kétéves unokája vesztette életét repülőgép-szerencsétlenségben

A kezdeti vizsgálat során kiderült, hogy a repülőgép este 10:36-kor indult el az Adirondack Regionális Repülőtérről, azonban a géppel való kommunikáció nem sokkal a felszállás után megszakadt, amikor nagyjából 30 méter magasan volt a levegőben. A rendőrök körülbelül 40 perccel később kezdték meg a gép utáni kutatást, majd egy rendőrségi drón segítségével hajnali 2:06 körül eljutottak a katasztrófa helyszínére. A rendőrség közlése szerint a repülőgép a becsapódás következtében gyakorlatilag megsemmisült, és mind a három utasa a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok a három áldozatot később azonosították: a 70 éves Gabriele Jasper, aki a gép pilótája volt, az ő 33 éves lánya Gabriella Hillgrube, valamint a kétéves unokája, Guiliana Hillgrube.

A baleset okát jelenleg vizsgálják, és amit a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület fog megállapítani - írja a People.

A közelmúltban már megrázta hasonló tragédia az Egyesült Államokat: ekkor apa és fia vesztette életét, miután a kisrepülőgép, amivel a St. Louis Cardinals baseballcsapat mérkőzéséről tartottak haza Missouri államba, egy olyan térségbe ért, ahol heves vihar tombolt. A pilóta ekkor megpróbált irányt változtatni, hogy elkerülje a rossz időjárást, azonban ezt követően a repülőgép süllyedő spirálba került, majd megszakadt vele a radarkapcsolat. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!



