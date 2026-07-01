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repülőgép

Mezőbe csapódott egy repülőgép, senki sem élte túl a szerencsétlenséget

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Az áldozatok azonosítása még nem történt meg. A repülőgép két emberrel a fedélzetén szállt fel, majd nem sokkal később a mélybe zuhant.
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repülőgéprepülőgép-szerencsétlenségáldozatrendőrség

Két ember vesztette életét, miután egy mezőre zuhant egy repülőgép az essexi High Ongar faluban, kedd délelőtt, Mill Lane közelében. A rendőrség közleménye szerint a szerencsétlenség nem sokkal a felszállás után történt, majd a balesetet követően a hatóságok emberei lezárták a környéket.

Repülőgép-balesetben halt meg négy ember Horvátországban
Ketten vesztették életüket, miután lezuhant egy repülőgép (A kép illusztráció.) Fotó:  Unsplash

Két ember halálát okozta a repülőgép-szerencsétlenség

A rendőrség közlése szerint a kétüléses Cessna repülőgép a nagyjából 11 kilométerre fekvő North Weald repülőtérről szállt fel. A fedélzeten tartózkodó két személy, akiket hivatalosan még nem azonosítottak, mindketten meghaltak.

Sajnálattal erősíthetjük meg, hogy a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A hivatalos azonosítás még várat magára. Az incidens jellege miatt ez valószínűleg egy összetett folyamat lesz, amelyet érzékenyen és együttérzően fogunk megközelíteni. A családjaikat támogatni fogjuk, és gondolataink velük vannak. A célunk az, hogy kiderítsük, mi történt, és megadjuk a családoknak a szükséges válaszokat, miközben biztosítjuk, hogy méltósággal és tisztelettel bánnak velük

- mondta el Morgan Cronin nyomozó főfelügyelő az essexi rendőrségtől. 

A történtek után a rendőrség arra kérte a lakosokat, a munkálatok ideje alatt kerüljék el Mill Lane környékét, mialatt megköszönték a türelmüket és a megértésüket - írja a Mirror.

 

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