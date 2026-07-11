Felfoghatatlan események láncolata miatt lezuhant egy repülőgép, 261 ember halt meg

A repülőgép-szerencsétlenség 1991. július 11-én történt. A McDonnell Douglas DC-8-61-es repülőgép a szaúd-arábiai Dzsiddából indult a nigériai Szokotóba. A fedélzeten 247 utas és 14 fős személyzet tartózkodott.

Repülőgép-szerencsétlenség: 261 ember halt meg egy eltitkolt műszaki hiba miatt Fotó: Wikipedia/Jetstreamer

Már a felszállás előtt kiderült, hogy a bal főfutó két gumiabroncsának nyomása a biztonságosan megengedett érték alatt volt. A vezető szerelő megpróbálta nitrogénnel felfújni az abroncsokat, azonban a repülőtéren nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű gáz.

Bár más forrásból be lehetett volna szerezni, ez késedelmet okozott volna.

A járat projektvezetője – aki nem rendelkezett megfelelő műszaki képesítéssel – ennek ellenére úgy döntött, hogy a gép felszállhat.

Meghamisították a karbantartási dokumentumokat

A vizsgálat szerint az egyik szerelő ezt követően átírta a karbantartási dokumentációt. A ténylegesen alacsony guminyomásértékeket megfelelő értékekre módosította, így a repülőgép papíron légialkalmasnak tűnt.

A személyzetet nem tájékoztatták arról, hogy a futómű gumiabroncsaival probléma van.

A felszállás során már 15 másodperccel a fékek kioldása után szokatlan zaj hallatszott a pilótafülkében. Röviddel később egymás után két gumiabroncs is tönkrement. Az egyik kerék megállt, miközben a repülőgép tovább gyorsult, ezért hatalmas súrlódási hő keletkezett.

A túlmelegedés következtében tűz ütött ki a futómű aknájában.

A tűz elérte az utasteret

A lángok gyorsan átterjedtek a hidraulikus és elektromos rendszerekre, majd az utastér padlózatát is átégették. A személyzet elveszítette a hidraulikus vezérlés jelentős részét, miközben a kabinnyomás is csökkent.

A pilóták megpróbáltak visszafordulni a repülőtérre, de a tűz addigra olyan mértékben megrongálta a repülőgépet, hogy az irányíthatatlanná vált.

A rendkívüli hő miatt több utas biztonsági öve is elolvadt, a repülőgép szerkezete fokozatosan szétesett, végül a kifutópályától mintegy 2,8 kilométerre lezuhant. A fedélzeten tartózkodó mind a 261 ember életét vesztette.

A hivatalos vizsgálat szerint a tragédiát nem egyetlen hiba, hanem több súlyos mulasztás okozta. A szakértők megállapították, hogy a Nigeria Airways járatát nem lett volna szabad elindítani, a karbantartási nyilvántartások meghamisítása pedig megakadályozta, hogy a személyzet tudomást szerezzen a veszélyes műszaki állapotról.