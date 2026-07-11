Felfoghatatlan események láncolata miatt lezuhant egy repülőgép, 261 ember halt meg

A repülőgép-szerencsétlenség 1991. július 11-én történt. A McDonnell Douglas DC-8-61-es repülőgép a szaúd-arábiai Dzsiddából indult a nigériai Szokotóba. A fedélzeten 247 utas és 14 fős személyzet tartózkodott.
Már a felszállás előtt kiderült, hogy a bal főfutó két gumiabroncsának nyomása a biztonságosan megengedett érték alatt volt. A vezető szerelő megpróbálta nitrogénnel felfújni az abroncsokat, azonban a repülőtéren nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű gáz.
Bár más forrásból be lehetett volna szerezni, ez késedelmet okozott volna.
A járat projektvezetője – aki nem rendelkezett megfelelő műszaki képesítéssel – ennek ellenére úgy döntött, hogy a gép felszállhat.
Meghamisították a karbantartási dokumentumokat
A vizsgálat szerint az egyik szerelő ezt követően átírta a karbantartási dokumentációt. A ténylegesen alacsony guminyomásértékeket megfelelő értékekre módosította, így a repülőgép papíron légialkalmasnak tűnt.
A személyzetet nem tájékoztatták arról, hogy a futómű gumiabroncsaival probléma van.
A felszállás során már 15 másodperccel a fékek kioldása után szokatlan zaj hallatszott a pilótafülkében. Röviddel később egymás után két gumiabroncs is tönkrement. Az egyik kerék megállt, miközben a repülőgép tovább gyorsult, ezért hatalmas súrlódási hő keletkezett.
A túlmelegedés következtében tűz ütött ki a futómű aknájában.
A tűz elérte az utasteret
A lángok gyorsan átterjedtek a hidraulikus és elektromos rendszerekre, majd az utastér padlózatát is átégették. A személyzet elveszítette a hidraulikus vezérlés jelentős részét, miközben a kabinnyomás is csökkent.
A pilóták megpróbáltak visszafordulni a repülőtérre, de a tűz addigra olyan mértékben megrongálta a repülőgépet, hogy az irányíthatatlanná vált.
A rendkívüli hő miatt több utas biztonsági öve is elolvadt, a repülőgép szerkezete fokozatosan szétesett, végül a kifutópályától mintegy 2,8 kilométerre lezuhant. A fedélzeten tartózkodó mind a 261 ember életét vesztette.
A hivatalos vizsgálat szerint a tragédiát nem egyetlen hiba, hanem több súlyos mulasztás okozta. A szakértők megállapították, hogy a Nigeria Airways járatát nem lett volna szabad elindítani, a karbantartási nyilvántartások meghamisítása pedig megakadályozta, hogy a személyzet tudomást szerezzen a veszélyes műszaki állapotról.
A katasztrófa után a légiközlekedési hatóságok világszerte szigorították a repülőgép-abroncsok ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó előírásokat, valamint új szabályokat vezettek be annak érdekében, hogy hasonló baleset ne fordulhasson elő újra.
A napokban a világot egy pekingi eset rázta meg, ahol egy repülőgép csapódott bele egy felhőkarcolóba.