Ez is ritka: újított a légitársaság, több helye lesz az utasoknak, mégsem drágul a jegy

A United Airlines bejelentette, hogy az új Airbus A321XLR repülőgépein egy különleges Economy Plus üléssort alakít ki, amely több helyet biztosít az utasoknak.

Az újítással nagyobb hely jut majd a repülőgép utasainak

Fotó: Pixabay

Az új kialakítás lényege, hogy az adott sor középső ülését nem utas foglalja el, hanem közös használatú térré alakítják. A két szélső ülés között egy nagyméretű, fixen beépített asztal kap helyet, amely átnyúlik a két kartámaszon.

Az asztal puha, bőrszerű borítást kap, valamint két pohártartó is helyet kap rajta. A légitársaság szerint így az ablak melletti és a folyosó melletti utas is jóval nagyobb könyökteret élvezhet. Emellett az Economy Plus ezen ülésein a megszokott három hüvelykkel nagyobb lábtér is rendelkezésre áll - írja a Mirror.

A légitársaság közlése szerint mind az 50 megrendelt Airbus A321XLR repülőgép ilyen kialakítású üléssort kap. Az új helyek foglalása még idén elérhetővé válik, a járatok pedig ezt követően indulnak.

A United Airlines várakozásai szerint jelenleg ez lesz az egyetlen amerikai légitársaság, amely ilyen üléselrendezést kínál a turistaosztályon, lehetővé téve az utasok számára, hogy nagyobb kényelmet kapjanak anélkül, hogy Business vagy First Class jegyet kellene vásárolniuk.

A társaság nemrég egy másik újítást is bejelentett. A „United Relax Row” névre keresztelt háromüléses sor teljesen sík fekvőfelületté alakítható, így az utasok hosszabb járatokon akár aludni is tudnak rajta.

Ehhez matracbetétet, méretre készített takarókat és extra párnákat is biztosítanak, a gyermekek pedig plüssjátékot és családi utazási csomagot kapnak.

Andrew Nocella, a United Airlines ügyvezető alelnöke és kereskedelmi igazgatója szerint a légitársaság minden utaskategóriában nagyobb választékot és jobb ár-érték arányt szeretne kínálni. Hozzátette, hogy az új Airbus A321XLR gépek nemcsak a prémium utasok számára nyújtanak fejlesztéseket, hanem a turistaosztályon utazók is nagyobb kényelmet kapnak.

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A legtöbb utas örülni fog a szabálynak. Nincs mindenki tekintettel a repülőn az utastársaira.