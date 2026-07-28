Látványos videó: A strand homokján hajtott végre kényszerleszállást egy kisrepülőgép

Kényszerleszállás történt a dél-kaliforniai Huntington State Beachen, ahol egy kisrepülőgép közvetlenül a felszállás után műszaki hibát jelentett. Videó készült arról, ahogy a gép földet ér a strandon, majd a homokban csúszva megáll.

Repülőgép hajtott végre kényszerleszállást egy strandon (illusztráció, a képen kalifornia egy strandja látható) Forrás: Pexels

Repülőgép hajtott végre kényszerleszállást egy strandon

Egy kisrepülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a dél-kaliforniai Huntington State Beachen. A gép földet ért a homokban, majd tovább csúszott a strandon, végül sikerült megállnia.

A repülőgép nem sokkal korábban szállt fel a John Wayne repülőtérről, majd a pilóta műszaki problémát jelentett. A fedélzeten két ember tartózkodott, de egyikük sem sérült meg.

Az esetről videó is készült, amelyen látható, ahogy a repülőgép megközelíti a partot, majd kényszerleszállást hajt végre a strandon.

Az esetről beszámolt a CNN.

This is so California! Just a plane landing on the Beach! #huntingtonbeach pic.twitter.com/pVsKE3s7Qt — Brad Richards (@bradthemanager1) July 28, 2026

Vészhelyzet Washingtonban: helikopter került bajba, azonnal cselekedni kellett

Rendkívüli esemény történt július este Washingtonban, miután az amerikai légierő egyik gépe műszaki probléma miatt megszakította a repülést. A helikopter pilótái szokatlan mechanikai hangokat hallottak a levegőben, ezért biztonsági okokból kényszerleszállást hajtottak végre a főváros északnyugati részén. A fedélzeten tartózkodó négy ember nem sérült meg, a hatóságok megkezdték az eset kivizsgálását.