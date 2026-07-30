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repülőtér

Éjszaka besurrant egy férfi a repülőgépbe, majd a személyzet érkezéséig ott aludt

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Nem mindennapi látvány fogadta az Austrian Airlines személyzetét Kassán: egy idegen férfi békésen aludt az első üléssorban. A potyautas a repülőtér kerítésén átmászva jutott fel a gépre, a járat pedig csaknem kétórás késéssel indult.
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repülőtéraustrian airlinesszemélyzet

Szokatlan ok miatt késett közel két órát az Austrian Airlines Kassáról Bécsbe tartó járata július 23-án. A személyzet a fedélzetre lépve ugyanis egy alvó férfit talált az első üléssorban.

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A személyzet egy alvó férfit talált a repülőgép fedélzetén a felszállás előtt (a kép illusztráció).
Fotó: Shutterstock

Arra ébredt, hogy megjött a személyzet

Az aeroTELEGRAPH cikkéből kiderül, hogy az ötven év körüli férfi hajnali egy óra körül még a terminálban sétált, majd bement két zárva tartó bárba, ahol kávét készített magának, és evett valamit. Miután egy repülőtéri dolgozó felszólította, hogy hagyja el az épületet, nem távozott a repülőtérről: átmászott a kerítésen, és közel egy órán át a repülőtér lezárt területén bolyongott.

A férfi végül az Austrian Airlines Embraer E195-öséhez ment, amelyhez már oda volt állítva a beszállólépcső. Felsétált a fedélzetre, kinyitotta az ajtót, majd leült az első sorba, és elaludt. Amikor valamivel hajnali négy óra után megérkezett a személyzet, még mindig aludt. A lap szerint felébredve csak ennyit kérdezett:

Már indulunk?

A kiérkező rendőrök őrizetbe vették a szlovák férfit. 

Személyi okmány nem volt nála, viszont olyan iratok igen, amelyek arra utaltak, hogy pszichiátriai kezelés alatt állhat. 

A repülőgépet ezt követően robbanóanyag-kereső kutyával is átvizsgálták, ezért a járat a tervezett 5:25 helyett csak 7:36-kor tudott elindulni Bécsbe.

A kamerák mindent láttak, mégsem lépett közbe senki

Az Austrian Airlines megerősítette a jogosulatlan behatolást, és közölte, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban van.

A repülőgépek ajtaját egyébként biztonsági okokból nem lehet kulcsra zárni, hogy szükség esetén a mentőegységek gyorsan bejuthassanak a fedélzetre. 

A beszámoló szerint a kassai repülőtér kamerái végig rögzítették a férfi útját, ennek ellenére senki sem állította meg. A lap egyik forrása szerint az sem kizárt, hogy a kamerákat figyelő biztonsági személyzet elaludt, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A repülésbiztonságot érintő hírekből mostanában nincs hiány: az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) nemrég több ezer Boeing 737 MAX átvizsgálását írta elő.

 

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