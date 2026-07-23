Ittasan akart repülőgépet vezetni a két pilóta - a személyzet figyelt fel állapotukra

A Lufthansa-csoporthoz tartozó Swiss légitársaság két pilótája a genfi személyzeti szállodában együtt italozott az indulás előtti estén. Másnap reggel egy Airbus A220-as repülőgépet kellett volna közösen elvezetniük egy európai célállomásra, de a szolgálatba lépésük meghiúsult. A két férfi ugyanis a megengedettnél jóval később és lényegesen nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott.

Ittasan akartak repülőgépet vezetni a pilóták (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Ittasan akartak repülőgépet vezetni a pilóták

A szállodában tartózkodó szemtanúk egyértelműen ittasnak írták le a pilóták állapotát. Bár Európában a repülőgép-személyzetekre hivatalosan 0,2 ezrelékes véralkoholszint-határérték vonatkozik, kizárva a mérési hibákat vagy az élelmiszerekből származó alkoholmaradványokat, a légitársaságok belső szabályzata szigorúbb, a szolgálat megkezdése előtt teljes alkoholtilalmat, azaz 0,0 ezrelékes értéket ír elő.

Emellett létezik a nyolcórás szabály is, sok légitársaság azonban tizenkét órás absztinenciát követel meg a szolgálat előtt, sőt arra kérik a személyzetet, hogy 24 órával korábban már egyáltalán ne fogyasszanak alkoholt.

A Swiss két pilótája Genfben az összes szabályt figyelmen kívül hagyta. Sőt, nem mérték fel megfelelően a saját állapotukat, és nem jelentették magukat repülésre alkalmatlannak. Szerencsére a személyzet többi tagja jelentette a két férfi állapotát felettesüknek.

A jelek annyira konkrétak voltak, hogy meg kellett kérdőjeleznünk a pilóták repülésre való alkalmasságát. A két pilótát leszerelték a szolgálatból, és a műszakjuk kezdete előtt lecserélték őket a személyzeti szállodában

- mondta a Swiss szóvivője, megerősítve az incidenst az AeroTelegraph-nak.

A légitársasági hangsúlyozta, hogy a két pilóta azon a 2026. májusi reggelen egyetlen pillanatra sem ült be a pilótafülkébe. A két férfit egyelőre felfüggesztették, amíg kivizsgálás folyamatban van, azonban a belső biztonsági alapelvek megsértését rendkívül komolyan veszik, így lehet munkajogi következményekkel kell majd szembenézniük.