Nincs víz a repülőtéren: lezárt WC-k és hosszú sorok fogadják az utasokat

Komoly fennakadást okozott egy vízellátási hiba a londoni Gatwick repülőtéren. Mindkét terminálon megszűnt a vezetékes vízszolgáltatás, ezért a mosdókat be kellett zárni, az éttermek jelentős része sincs nyitva, az utasoknak pedig palackozott vizet osztanak. A repülőtér közlése szerint a járatok egyelőre menetrend szerint közlekednek – írja a Sky News.
Az utasok egyre feszültebbek
A vízhiány miatt a WC-ket nem lehet lehúzni, a kézmosók sem működnek, így több illemhelyet teljesen lezártak. Az utasok arról is beszámoltak, hogy a vízautomaták használhatatlanok, kávét sem lehet vásárolni, a vendéglátóhelyek pedig csak korlátozott kínálattal tudnak működni.
A Mallorcára induló Vanessa Brown-Ofoedu a Sky Newsnak elmondta, hogy hosszú sorok alakultak ki a mosdóknál, amelyek környékén már érezhető volt a csatornaszag.
Nem tudom, meddig maradhat nyitva a repülőtér, ha nem áll helyre hamar a vízellátás
– mondta.
Hozzátette, hogy a WC-ket időközben teljesen lezárták, a bejáratoknál pedig alkalmazottak akadályozzák meg, hogy bárki használja azokat. Szerinte az utasok egyre feszültebbek, különösen a kisgyermekes családok számára nehéz a helyzet.
A Floridába tartó Nick Hollings úgy fogalmazott, hogy könyörögnie kellett, hogy beengedjék az illemhelyiségbe.
Káosz van. Az éttermek lehúzták a rolót, kávét sem lehet kapni, friss ételt pedig nem készítenek, legfeljebb előre csomagolt szendvicset lehet venni
– mondta.
Dolgoznak a hiba elhárításán
A Gatwick repülőtér közlése szerint a problémát egy helyi vízellátási hiba okozza. A személyzet folyamatosan segíti az utasokat, több vendéglátóhely pedig plusz ülőhelyeket biztosított a várakozóknak.
A szolgáltató, az SES Water azt közölte, hogy
a Bough Beech vízkezelő üzeme ismét működik, azonban a víz minőségének helyreállítása még időt vesz igénybe, ezért a szolgáltatás csak fokozatosan állhat vissza.
A helyi sajtó szerint a meghibásodás nemcsak a repülőteret érinti:
Horleyben és Gatwick környékének több településén is akadozik a vízellátás.
A repülőtér ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járatok közlekedését egyelőre nem befolyásolja a rendkívüli helyzet.