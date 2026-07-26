Nincs víz a repülőtéren: lezárt WC-k és hosszú sorok fogadják az utasokat

Komoly fennakadást okozott egy vízellátási hiba a londoni Gatwick repülőtéren. Mindkét terminálon megszűnt a vezetékes vízszolgáltatás, ezért a mosdókat be kellett zárni, az éttermek jelentős része sincs nyitva, az utasoknak pedig palackozott vizet osztanak. A repülőtér közlése szerint a járatok egyelőre menetrend szerint közlekednek – írja a Sky News.

Utasok várakoznak a londoni Gatwick repülőtéren.

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az utasok egyre feszültebbek

A vízhiány miatt a WC-ket nem lehet lehúzni, a kézmosók sem működnek, így több illemhelyet teljesen lezártak. Az utasok arról is beszámoltak, hogy a vízautomaták használhatatlanok, kávét sem lehet vásárolni, a vendéglátóhelyek pedig csak korlátozott kínálattal tudnak működni.

A Mallorcára induló Vanessa Brown-Ofoedu a Sky Newsnak elmondta, hogy hosszú sorok alakultak ki a mosdóknál, amelyek környékén már érezhető volt a csatornaszag.

Nem tudom, meddig maradhat nyitva a repülőtér, ha nem áll helyre hamar a vízellátás

– mondta.

Gatwick Airport. No water. No restaurants or bars able to be open. 1st world problems pic.twitter.com/hRmJeQ8IgR — Roger of RTW (@JlpRoger) July 26, 2026

Hozzátette, hogy a WC-ket időközben teljesen lezárták, a bejáratoknál pedig alkalmazottak akadályozzák meg, hogy bárki használja azokat. Szerinte az utasok egyre feszültebbek, különösen a kisgyermekes családok számára nehéz a helyzet.

A Floridába tartó Nick Hollings úgy fogalmazott, hogy könyörögnie kellett, hogy beengedjék az illemhelyiségbe.

Káosz van. Az éttermek lehúzták a rolót, kávét sem lehet kapni, friss ételt pedig nem készítenek, legfeljebb előre csomagolt szendvicset lehet venni

– mondta.

Dolgoznak a hiba elhárításán

A Gatwick repülőtér közlése szerint a problémát egy helyi vízellátási hiba okozza. A személyzet folyamatosan segíti az utasokat, több vendéglátóhely pedig plusz ülőhelyeket biztosított a várakozóknak.

A szolgáltató, az SES Water azt közölte, hogy

a Bough Beech vízkezelő üzeme ismét működik, azonban a víz minőségének helyreállítása még időt vesz igénybe, ezért a szolgáltatás csak fokozatosan állhat vissza.

A helyi sajtó szerint a meghibásodás nemcsak a repülőteret érinti:

Horleyben és Gatwick környékének több településén is akadozik a vízellátás.

A repülőtér ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járatok közlekedését egyelőre nem befolyásolja a rendkívüli helyzet.