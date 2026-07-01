Kígyózó sorok a repülőtéren, 1200 utas várt egyszerre az ellenőrzésre

Többek utazási tervei is kútba estek, miután komoly fennakadások alakultak ki a pozsonyi repülőtéren. A hírek szerint egyszerre közel 1200 utas várakozott útlevél-ellenőrzésre, amit mindössze hat rendőr végzett. Egy Londonba tartó utas elmondása szerint, bár időben sorba álltak, mégsem jutottak át az ellenőrzésen a beszállókapu lezárásáig, így a gép nélkülük indult el. Hozzátette, hogy a legnagyobb stresszt az okozta, hogy senki sem tájékoztatta őket arról, mihez kezdjenek ezután.

Káosz alakult ki a pozsonyo repülőtéren, többen lekésték a járatukat / Fotó: Alena Gan / Shutterstock

Káosz a pozsonyi repülőtéren, többen is lekésték a járatukat

Budapestről kellett átfoglalnunk a repülőjegyeket, fejenként 100 eurós plusz díj ellenében, és a saját költségünkre kell eljutnunk Budapestre is

- mondta el az utas a a Tvnovinynek.

Mindeközben a rendőrség azt közölte, a biztonsági kamerák felvételei alapján több utas túl későn érkezett a biztonsági, majd a határellenőrzésre. Roman Hájek, az országos rendőr-főkapitányság szóvivője szerint azok az utasok, akik kellő időben érkeztek, többségében elérték járatukat. Ezzel szemben az egyik érintett viszont azt állítja, három órával a járata indulása előtt érkezett a repülőtérre, mégsem sikerült időben átjutnia az ellenőrzésen.

Ivan Syrový ügyvéd szerint az érintett utasoknak feltehetően igazolniuk kell majd, mikor érkeztek a repülőtérre és mikor jelentkeztek be a járatra. Hozzátette: azt is vizsgálni kell, a repülőtér megfelelően tájékoztatta-e a rendőrséget arról, hogy egyszerre hat, schengeni övezeten kívüli járat indul, ami indokolhatta volna a határellenőrzés megerősítését - írja a Paraméter.