Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb rendkívüli intézkedés a Paksi Atomerőműben a Duna alacsony vízállása miatt

ittas vezetés

Részeg motorcsónakos okozott tragédiát – a becsapódás leszakította egy nő fejét

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy 45 éves férfi a vád szerint ittasan vezetett motoros hajót Illinois államban, amikor nagy sebességgel egy másik csónakba csapódott. A 48 éves nő a brutális ütközésben meghalt, férje megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ittas vezetésütközéstragédia

Tragikus motorcsónak-baleset történt az amerikai Illinois államban: a hatóságok szerint egy erősen ittas férfi nagy sebességgel rohant bele egy másik hajóba a Fox folyón. A 48 éves nő az ütközésben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a feje leszakadt - olvasható a New York Post oldalán.

részeg
Ittas motorcsónakos száguldott közel 130 km/órával – halálos tragédia lett a vége (a kép illusztráció)
Fotó: Shutterstock

 

Részeg volt a tragédia idején

A vád szerint a 45 éves Richard Stevenson egy közel 9,5 méter hosszú szabadidős motoros hajóval száguldott egy sebességkorlátozás alatt álló szakaszon, majd hátulról nekiütközött egy kisebb motorcsónaknak, amelyben egy nő ült. 

Az ügyészség szerint a becsapódás olyan erejű volt, hogy a 48 éves nő fejét leszakította az ütközés.

A balesetet okozó férfit a rendőrök a part közelében találták meg, majd kórházba szállították, ahol a vizsgálatok szerint a véralkoholszintje megközelítette a 0,20 százalékot, vagyis mintegy két és félszerese volt a megengedett határértéknek.

A nyomozás szerint a részeg Stevenson egész nap alkoholt fogyasztott. Tanúk ezt megerősítették, a biztonsági kamerák felvételei pedig azt mutatják, hogy a Fox folyón és a közeli Chain O'Lakes vízrendszerben is rendkívül nagy sebességgel közlekedett a tragédia előtt. Az ügyészség szerint 

a baleset pillanatában akár 130 km/órával is haladhatott.

Korábban is többször elkapták ittas vezetés miatt

A férfit gondatlan emberöléssel, valamint két rendbeli, súlyosbító körülmények között elkövetett ittas járművezetéssel vádolják. A bíróság a tárgyalásig előzetes letartóztatásban tartja.

A férfi ellen korábban háromszor indult eljárás ittas vezetés miatt, emellett három felelőtlen vezetési és négy gyorshajtási szabálysértést is a számlájára írnak. Következő bírósági meghallgatását augusztus 5-én tartják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!