Részeg motorcsónakos okozott tragédiát – a becsapódás leszakította egy nő fejét

Tragikus motorcsónak-baleset történt az amerikai Illinois államban: a hatóságok szerint egy erősen ittas férfi nagy sebességgel rohant bele egy másik hajóba a Fox folyón. A 48 éves nő az ütközésben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a feje leszakadt - olvasható a New York Post oldalán.

Ittas motorcsónakos száguldott közel 130 km/órával – halálos tragédia lett a vége (a kép illusztráció)

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Részeg volt a tragédia idején

A vád szerint a 45 éves Richard Stevenson egy közel 9,5 méter hosszú szabadidős motoros hajóval száguldott egy sebességkorlátozás alatt álló szakaszon, majd hátulról nekiütközött egy kisebb motorcsónaknak, amelyben egy nő ült.

Az ügyészség szerint a becsapódás olyan erejű volt, hogy a 48 éves nő fejét leszakította az ütközés.

A balesetet okozó férfit a rendőrök a part közelében találták meg, majd kórházba szállították, ahol a vizsgálatok szerint a véralkoholszintje megközelítette a 0,20 százalékot, vagyis mintegy két és félszerese volt a megengedett határértéknek.

A nyomozás szerint a részeg Stevenson egész nap alkoholt fogyasztott. Tanúk ezt megerősítették, a biztonsági kamerák felvételei pedig azt mutatják, hogy a Fox folyón és a közeli Chain O'Lakes vízrendszerben is rendkívül nagy sebességgel közlekedett a tragédia előtt. Az ügyészség szerint

a baleset pillanatában akár 130 km/órával is haladhatott.

Korábban is többször elkapták ittas vezetés miatt

A férfit gondatlan emberöléssel, valamint két rendbeli, súlyosbító körülmények között elkövetett ittas járművezetéssel vádolják. A bíróság a tárgyalásig előzetes letartóztatásban tartja.

A férfi ellen korábban háromszor indult eljárás ittas vezetés miatt, emellett három felelőtlen vezetési és négy gyorshajtási szabálysértést is a számlájára írnak. Következő bírósági meghallgatását augusztus 5-én tartják.