Részegen mászott fel egy hegyre, a végén már lejönni sem tudott rendesen

Több sör után döntött úgy egy részeg férfi Ausztriában, hogy még egy hegymászás belefér. Feljutni még sikerült neki, lefelé azonban már hegyimentők segítségére volt szükség.

Egy részeg férfi több sör után indult újabb hegymászásra Ausztriában, de a csúcson már alig bírt lejönni. A veszélyes túrának végül hegyimentők vetettek véget. (A kép illusztráció.)

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Részegen mászott hegyet, aztán már alig bírt lejönni

Nem mindennapi túrát hozott össze egy 57 éves férfi Ausztriában: előbb két komoly hegyi útvonalat is lenyomott, majd néhány sör után úgy döntött, hogy harmadik körben még egy mászóutat is bevállal. A gond csak az volt, hogy a csúcson már nem kalandornak, inkább bajba sodródott kirándulónak tűnt.

A férfi a Mondsee melletti Drachenwandra ment fel, a rendőrség szerint feltehetően megfelelő via ferrata-felszerelés nélkül. Egy másik túrázó vette észre, hogy erősen botladozik, és attól tartott, baleset lesz a vége. Riasztotta a hegyimentőket, közben pedig elkísérte az erdei útig.

A mentők végül átvették az 57 éves túrázót, és szolgálati járművel vitték le a völgybe. A férfi állítólag el is mondta, hogy a túra előtt több sört megivott – írja az oe24. at nevű osztrák hírportál.

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